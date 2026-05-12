Intensas Lluvias Provocan Inundaciones y Caos Vial en CDMX y Edomex.

Las intensas lluvias registradas la noche del lunes 11 de mayo desataron inundaciones, desbordamientos y caos vial en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, incluido el derrame de ríos por el arrastre de basura, lo que generó daños en calles, viviendas y vehículos.

El aguacero provocó el desbordamiento del río Hondo, a la altura del vaso regulador El Cristo, en el municipio de Naucalpan, y los límites con la alcaldía Azcapotzalco, donde varias colonias fueron atendidas durante la madrugada.

Poco después de las 22:30 horas, las autoridades capitalinas activaron la alerta púrpura. Algunas coladeras ya estaban rebasadas, mientras personal de diversas dependencias se desplegaba para atender la situación.

Incluso horas después de que disminuyeran las precipitaciones, varias avenidas seguían anegadas. Mientras las personas continuaban sacando el agua sucia de sus casas. El problema central fue el mismo: falta de atención en el sistema de drenaje y consecuencias por residuos sólidos tirados en las calles. Un caos total.

"El problema no es la lluvia, es la basura", dijo a N+ un vecino de Naucalpan.

Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Tlalpan

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del operativo Tlaloque, atendió 18 encharcamientos en las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Además, el Heroico Cuerpo de Bomberos retiró 10 árboles colapsados, 10 postes caídos y 4 cortocircuitos. Brigadas de la SEGIAGUA realizaron 237 acciones de atención y prevención al drenaje en distintos puntos de la ciudad.

En Azcapotzalco, las calles de la colonia San Pedro Xalpa se inundaron por el derrame del río de los Remedios. Habitantes de las calles aledañas al afluente salieron para intentar destapar las coladeras y drenar el agua estancada. Personal de la alcaldía acudió para desasolvar las aguas negras.

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Un conductor quedó atrapado en medio de la inundación. Su camioneta quedó prácticamente destrozada.

Mientras que en la alcaldía Álvaro Obregón, se formaron encharcamientos en Alta Tensión y Vasco de Quiroga. Además, aumentó el cauce de la presa Becerra, en la colonia Jalalpa.

Y es que la cantidad de basura que se acumuló ocasionó el incremento del nivel en cuestión de minutos, aunque no hubo afectaciones viales en la zona. Por la noche, el nivel comenzó a bajar.

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En la alcaldía Tlalpan, dos hombres fueron rescatados de una inundación en el bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco, al cruce con Periférico Sur. Eran los ocupantes de una pipa de gas, que quedaron varados.

Policías del agrupamiento Zorros los llevaron sobre los hombros hasta una superficie, mientras esperaron el arribo de una grúa para el retiro de la pipa.

Ahí mismo, se formaron fuertes corrientes de agua que afectaron la circulación. Algunos motociclistas se detuvieron, ante el riesgo de ser arrastrados. El agua se llevó a su paso diversos objetos y grandes cantidades de basura.

Vecinos de la colonia Héroes de Padierna denunciaron que padecen estas afectaciones desde hace varios años. Señalaron que los encharcamientos se forman debido a las calles inclinadas que generan las fuertes corrientes de agua. Pidieron a las autoridades que solucionen el problema.

Además, las lluvias provocaron que se inundara la calle de Tekit, entre Tenosique y Homún. En la zona, el agua subió más de un metro de altura.

Daños en Naucalpan y Ecatepec

Las principales afectaciones e Naucalpan se reportaron en las colonias El Conde, Alce Blanco, Pastores y Echegaray. Autoridades municipales señalaron que en algunos puntos se registraron cerca de 40 minutos continuos de lluvia, lo que ocasionó acumulación de agua en calles y zonas habitacionales.

De acuerdo con reportes oficiales, residuos sólidos arrastrados al drenaje y al cauce del río agravaron la emergencia, principalmente en Calzada de las Armas. Brigadas del Grupo Tláloc trabajaron con camiones tipo Vactor para retirar desperdicios y el lodo.

La Guardia Municipal aplicó cierres y desvíos viales en Río de los Remedios, Avenida 16 de Septiembre, Calle 5, Las Armas y Echegaray, mientras continúan las labores de atención y monitoreo.

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El agua brotó de las coladeras en calles de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec.

En el cruce de las avenidas Circuito Cuauhtémoc y Popotla, varias viviendas resultaron con daños. Algunos vecinos colocaron costales con tierra o arena para evitar que el agua ingresara a sus casas.

Señalan que cada temporada de lluvias se inundan las viviendas, pero las autoridades no escuchan sus demandas.

Las precipitaciones igual provocaron caos vial sobre la avenida Nacional, en la zona de Chiconautla.

A la altura de la estación Las Torres del Mexibús, se formaron corrientes de agua que cubrieron parcialmente las llantas de los autos. El servicio de la Línea 1 del servicio e transporte mexiquense tuvo que suspenderse varios minutos.

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ASJ