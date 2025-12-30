CDMX Recibirá el Año Nuevo 2026 con Frío; Aviso Especial por Heladas y Bajas Temperaturas

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir el Año Nuevo 2026, pero es importante que sepas que llegará con un intenso frío en el capital del país, por lo que se emitió un aviso especial por bajas temperaturas y heladas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por un descenso de la temperatura en la CDMX, durante la víspera del Año Nuevo 2026.

Los días 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.

Indicó que durante el amanecer, el ambiente será frío a muy frío con posibilidad de heladas en las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6 grados.

Mientras que por la tarde, el ambiente se tornará a cálido, con valores máximos entre 17 y 22, además de condiciones favorables para lluvia ligera aislada.

Toma en consideración que el descenso térmico más significativo se prevé durante la madrugada del 31 de diciembre, durante la Nochevieja.

Recomendaciones ante intenso frío

Ante el pronóstico de intenso frío en la CDMX en Año Nuevo 2026, las autoridades recomiendan:

Abrígate adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.

Cubre nariz y boca para evitar respirar aire frío.

Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes.

Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evita el uso de pirotecnia.

Identifica los módulos de salud y acude a ellos si sientes malestar.

