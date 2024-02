Mancha Urbana Devora a Xochimilco; Canales se Están Secando

Ante el acelerado crecimiento poblacional de la zona, las chinampas en Xochimilco están dejando de ser de uso agrícola para convertirse en terrenos de uso habitacional. Esto ha ocasionado que muchos canales se estén secando.

Miguel, chinampero de Xochimilco, habla de la situación:

Ya el agua es poco profunda, aparte la calidad ya es muy baja por el agua del drenaje que cae de las casas de las orillas

Miguel es originario de Xochimilco. Dice que cada año ve cómo se cierran canales y chinampas para construir.

Éste es Canal Nacional, en algunas zonas tiene menos de un metro de profundidad y hay algunos puntos donde ya está seco. Era una zanja como la de ahí donde entraba el agua, ya le taparon y ya. Lo cerró el dueño que trabaja al lado

La mancha urbana está devorando poco a poco la zona chinampera, principalmente en las zonas de Caltongo y San Gregorio Atlapulco.

No importa que no exista un sistema de drenaje, los que pueden construyen fosas; los que no, descargan a los canales.

Las mangueras que llevan agua potable se extienden entre los canales contaminados.

En la avenida Nuevo León, por donde corre uno de los canales de Xochimilco, a unos minutos de San Gregorio Atlapulco, el canal está convertido en una fosa séptica. Ésta es la zona de mayor afectación en Xochimilco.

La investigadora del Centro de Geociencias UNAM, Dora Carreón Freyre, explicó:

Muchas de estas entidades irregulares están establecidas en zonas protegidas, en zonas de conservación que eran fundamentales para la sustentabilidad de la Cuenca del Valle de México, una zona que era sustentable ahora se convierte en una zona de foco de contaminación muy importante

En Xochimilco ya no se saca tierra para sembrar, ahora los chinamperos la compran, hay tanto lodo en el fondo de los canales, que ya está casi en la superficie.

Los nuevos habitantes de las chinampas son los trabajadores de los antiguos pobladores.

Angela, nativa de Xochimilco, explicó:

Sí hay mucha gente que ha venido de Puebla, de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, son los que venían a ayudar a sembrar las plantas y ya se quedó mucha gente

Los chinamperos que aún quedan padecen los estragos, como Miguel Trejo Figueroa:

Hay mucha contaminación y es un problema para los que producimos la planta y es un problema de salud pública por la cuestión de que son aguas residuales y el agua se contamina

Con información de Guadalupe Madrigal.

