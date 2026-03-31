Marcha Trans en CDMX Hoy: Puntos con Cierres, Bloqueos y Vías Alternas

Hoy, 31 de marzo de 2026, se llevarán a cabo en la Ciudad de México (CDMX) marchas con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, por lo que aquí te informamos sobre los puntos con cierres y bloqueos, para que consideres vías alternas y evites afectaciones en tus traslados.

¿Sabías que?

El Día Internacional de la Visibilidad Trans se conmemora desde 2009.

se conmemora desde 2009. De acuerdo con la UNAM, su finalidad es poner énfasis y reconocer el valor de la vida de cada persona trans en el mundo.

en el mundo. Así como realizar un balance entre los logros alcanzados y los retos aún persistentes en materia de inclusión y respeto de los derechos humanos de las personas trans.

alcanzados y los retos aún persistentes en materia de inclusión y respeto de los derechos humanos de las personas trans. Las letras “TTT” en las siglas LGBTTTI se refieren a las personas transgénero, transexuales y travestis.

se refieren a las personas transgénero, transexuales y travestis. La CNDH señaló que trans es una persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer, y que hace una transición a otro u otros.

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Marcha al Zócalo CDMX

En el marco de esta conmemoración, este martes se llevarán a cabo diversas movilizaciones, entre ellas una al Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, a las 14:00 horas, la Coalición Nacional de Mujeres Trans de México se congregará en el Monumento a la Revolución.

De ahí, avanzará en la marcha denominada “¡Juntos por una sociedad más inclusiva y respetuosa!”, rumbo la Plaza de la Constitución.

Lo anterior para para exigir que se implementen políticas públicas que garanticen la igualdad y el respeto a la comunidad transgénero y que se visibilicen sus derechos.

Más movilizaciones en CDMX

Por su parte, la colectiva “Libres y combativas MX” se movilizará del Zócalo CDMX rumbo a dos destinos, a partir de las 15:00 horas.

Un grupo avanzará a la Plaza Tlaxcoaque y otro grupo a la Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Se trata de la marcha “¡Las vidas trans y nb importan!” en demanda de lo siguiente:

Tipificación del delito de transfeminicidio a nivel federal.

Aprobación inmediata de la “Ley Integral Trans”, la cual busca garantizar los derechos humanos de las personas trans de manera transversal: salud, identidad, educación, trabajo y vivienda.

Implementación del “Cupo Laboral Trans”, que asegure que el 3% de la planta laboral sea para personas trans y no binarias

Contra la criminalización de las trabajadoras sexuales y las personas migrantes, la gentrificación y el despojo en México.

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