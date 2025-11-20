Marcha Somos Generación Z Hoy: Puntos Afectados por Protesta

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, se prevé la segunda marcha “Somos Generación Z” en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles serán los puntos afectados por la protesta.

Los integrantes del movimiento “Somos Generación Z México” realizarán la marcha “¡México no se rinde, mexicanos al grito de guerra!”, para expresar sus inconformidades relacionadas con seguridad, condiciones de vida, vivienda y trabajo y para exigir:

El cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, el cual está orientado a fortalecer contrapesos institucionales y mecanismos de participación ciudadana.

Creación de un mecanismo ciudadano de revocación que permita retirar del cargo a la persona titular del Ejecutivo de manera inmediata, sin relación con procesos electorales, y que en caso de revocación, la persona sustituta sea elegida mediante votación extraordinaria directa, sin intervención de partidos ni del Congreso.

Prohibición a la injerencia partidista en los procesos políticos.

Que se blinde la compra y coacción del voto con supervisión independiente de programas sociales.

La creación de un organismo ciudadano de transparencia total y un organismo independiente de auditoría, ambos integrados por académicos, organizaciones civiles y representantes comunitarios.

Una reforma profunda del sistema de justicia, mediante un Consejo Ciudadano.

La creación de una nueva estructura de representación popular en ambas Cámaras, eliminando privilegios.

La desmilitarización de la seguridad interna y el fortalecimiento de la seguridad local, con auditorías ciudadanas y comités independientes.

La integración de voces con “autoridad moral” en los consejos ciudadanos y que se abra un proceso de consulta pública.

Puntos afectados por segunda marcha de la Genaración Z en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los manifestantes de la Generación Z se reunirán a las 11:00 horas en dos puntos estratégicos, con destino al Zócalo capitalino, estos con:

Ángel de la Independencia.

Estación“Garibaldi-Lagunilla”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que durante el trayecto de la marcha acudan al Senado de la República; podrían sumarse en apoyo otras organizaciones sociales, campesinas, sindicales, civiles y estudiantiles.

También podría haber presencia de grupos anarquistas que realicen actos vandálicos y pintas durante el trayecto de la marcha. Así que sal con anticipación, evita la zona y busca rutas alternas.

N+

