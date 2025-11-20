Inicio Ciudad de México Marcha Somos Generación Z Hoy: Puntos Afectados por Protesta

Marcha Somos Generación Z Hoy: Puntos Afectados por Protesta

Estos serán los puntos afectados por la segunda marcha de la 'Generación Z' en la CDMX

Marcha Generación Z en CDMX, el pasado 15 de noviembre de 2025

Marcha Generación Z en CDMX, el pasado 15 de noviembre de 2025. Foto: Cuartoscuro

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, se prevé la segunda marcha “Somos Generación Z en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles serán los puntos afectados por la protesta.

Los integrantes del movimiento “Somos Generación Z México” realizarán la marcha “¡México no se rinde, mexicanos al grito de guerra!”, para expresar sus inconformidades relacionadas con seguridad, condiciones de vida, vivienda y trabajo y para exigir:

  • El cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, el cual está orientado a fortalecer contrapesos institucionales y mecanismos de participación ciudadana.
  • Creación de un mecanismo ciudadano de revocación que permita retirar del cargo a la persona titular del Ejecutivo de manera inmediata, sin relación con procesos electorales, y que en caso de revocación, la persona sustituta sea elegida mediante votación extraordinaria directa, sin intervención de partidos ni del Congreso.
  • Prohibición a la injerencia partidista en los procesos políticos.
  • Que se blinde la compra y coacción del voto con supervisión independiente de programas sociales.
  • La creación de un organismo ciudadano de transparencia total y un organismo independiente de auditoría, ambos integrados por académicos, organizaciones civiles y representantes comunitarios.
  • Una reforma profunda del sistema de justicia, mediante un Consejo Ciudadano.
  • La creación de una nueva estructura de representación popular en ambas Cámaras, eliminando privilegios.
  • La desmilitarización de la seguridad interna y el fortalecimiento de la seguridad local, con auditorías ciudadanas y comités independientes.
  • La integración de voces con “autoridad moral” en los consejos ciudadanos y que se abra un proceso de consulta pública.

Puntos afectados por segunda marcha de la Genaración Z en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los manifestantes de la Generación Z se reunirán a las 11:00 horas en dos puntos estratégicos, con destino al Zócalo capitalino, estos con:

  •  Ángel de la Independencia.
  • Estación“Garibaldi-Lagunilla”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

 

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que durante el trayecto de la marcha acudan al Senado de la República; podrían sumarse en apoyo otras organizaciones sociales, campesinas, sindicales, civiles y estudiantiles.

También podría haber presencia de grupos anarquistas que realicen actos vandálicos y pintas durante el trayecto de la marcha. Así que sal con anticipación, evita la zona y busca rutas alternas.

Manifestaciones
