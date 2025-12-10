Puntos Afectados por Marcha de Pueblos Indígenas Hoy: Evita Esta Zona de Bloqueo en CDMX

Hoy, 10 de diciembre de 2025, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y por la Acción Global contra la Guerra a los Pueblos Originarios, integrantes de pueblos indígenas llevarán a cabo una marcha en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuáles son los puntos afectados para que consideres utilizar rutas alternas.

Los contingentes estarán integrados por representantes de UNIR, MULTI, Haz Valer Mi Libertad y CNPA MN, quienes señalaron que, pese a las mesas de diálogo, los avances han sido mínimos. Denuncian que la guerra capitalista ataca y despoja a las comunidades indígenas del territorio, de sus tierras y de su autonomía.

Puntos afectados hoy por la marcha de pueblos indígenas en CDMX

Las autoridades capitalinas prevén interrupciones temporales en las siguientes zonas:

Comenzará en la Torre del Caballito.

Se dirigirán a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González 58-40, colonia Juárez.

La concentración principal está prevista para las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución, desde donde partirá la marcha con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob). De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) avanzarán a las 11:00 horas a la Torre del Caballito.

