Puntos Afectados por Marcha de Pueblos Indígenas Hoy: Evita Esta Zona de Bloqueo en CDMX
Este día habrá afectaciones viales por la marcha de pueblos indígenas en la CDMX; te compartimos cuáles serán las zonas afectadas
Hoy, 10 de diciembre de 2025, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y por la Acción Global contra la Guerra a los Pueblos Originarios, integrantes de pueblos indígenas llevarán a cabo una marcha en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuáles son los puntos afectados para que consideres utilizar rutas alternas.
Los contingentes estarán integrados por representantes de UNIR, MULTI, Haz Valer Mi Libertad y CNPA MN, quienes señalaron que, pese a las mesas de diálogo, los avances han sido mínimos. Denuncian que la guerra capitalista ataca y despoja a las comunidades indígenas del territorio, de sus tierras y de su autonomía.
Toma en cuenta que en N+ te compartimos a qué hora comenzará la movilización para que contemples tus tiempos de traslado y no se te haga tarde: Marcha de Pueblos Indígenas en CDMX Hoy: ¿A Qué Hora Comienza y Qué Piden?.
Puntos afectados hoy por la marcha de pueblos indígenas en CDMX
Las autoridades capitalinas prevén interrupciones temporales en las siguientes zonas:
- Comenzará en la Torre del Caballito.
- Se dirigirán a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González 58-40, colonia Juárez.
La concentración principal está prevista para las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución, desde donde partirá la marcha con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob). De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) avanzarán a las 11:00 horas a la Torre del Caballito.
