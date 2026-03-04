Marcha de Trabajadores de la Salud Hoy: ¿Cuáles Es la Zona Afectada en CDMX por la Protesta?

Sal con tiempo, porque este miércoles habrá una marcha de trabajadores de la salud en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes tus precauciones y consideres tu tiempo de traslado en N+ te compartimos cuál es la zona afectada.

Desde la mañana, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud iniciarán una movilización que podría generar afectaciones viales en la alcaldía Álvaro Obregón.

Si tienes actividades en el sur-poniente de la ciudad, sal con anticipación y considera rutas alternas.

¿Dónde será la marcha de trabajadores de la salud en CDMX?

El punto de concentración está programado a las 7:00 de la mañana y el punto afectado será en las oficinas centrales de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), las cuales están ubicadas en Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Hasta el momento, el destino de la movilización no ha sido confirmado.

En breve más información.

FBPT