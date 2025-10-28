Marchas y Bloqueos 29 de Octubre 2025 en CDMX y Edomex: Lista Completa de Manifestaciones
Transportistas, comerciantes, campesinos y hasta piperos de agua han asfixiado las principales vialidades del Valle de México afectando a miles de personas
Este miércoles 29 de octubre de 2025 se espera un día complicado en cuanto a movilidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
Transportistas y comerciantes Edomex
Este miércoles, comerciantes y transportistas del Edomex llevarán a cabo una mega movilización pacífica hacia Palacio Nacional.
¿Qué piden? Un alto a la fabricación de delitos y actos de persecución presuntamente ejercidos por la Fiscalía del Estado de México.
Hora de inicio: 9:00 horas
Puntos afectados:
- Caseta México–Pachuca
- Caseta México–Querétaro
- Aurrerá Koblenz, Cuautitlán Izcalli
- Plaza Centura, Tlalnepantla
- Parque Naucalli
- Caseta México–Puebla
- Caseta México–Toluca
- Comercial Mexicana López Portillo
Transportistas CDMX
La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), que aglutina a 8 mil miembros de transporte público, iniciará su bloqueo desde temprana hora.
¿Qué piden? aumento a la tarifa del transporte público en la CDMX, y se homologue con el del Edomex.
Hora de inicio: 6:30 horas y hasta las 11:30 horas
Puntos afectados:
Autopista México–Pachuca
Paradero Indios Verdes
Insurgentes Norte
Calzada Ticomán
Av. 608 (San Juan de Aragón)
Calzada San Juan de Aragón
Oriente de la Ciudad de México:
Autopista México–Puebla
Cabeza de Juárez – Santa Martha Acatitla
Calzada Ignacio Zaragoza (ambos sentidos)
Autopista México–Puebla
Av. Texcoco
Bordo de Xochiaca
Pantitlán
Sur de la Ciudad de México:
Autopista México–Cuernavaca
Calzada de Tlalpan y Taxqueña
Tlalpan (de Viaducto a Tasqueña)
Carretera Federal a Cuernavaca
Calzada Ermita Iztapalapa
Canal de Miramontes
Accesos a Calz. del Hueso
México–Toluca
Observatorio – Constituyentes
Av. Constituyentes (de Las Torres a Observatorio)
Autopista México–Toluca
Av. Vasco de Quiroga
Carlos Lazo
Centro de la Ciudad de México:
Circuito Interior, Periférico y Viaducto
Bloqueos intermitentes en Circuito Interior (Tramos Norte, Río Consulado, Oceanía, Chapultepec)
Anillo Periférico (en sus cuatro zonas)
Posibles cierres parciales en Viaducto Miguel Alemán
Marcha hacia el Zócalo
Más tarde, los transportistas alistan una marcha del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo Capitalino.
Inicio de Marcha: 15:00 horas y se prevé dure 4 horas, hasta las 19:00 horas.
Magna manifestación del Poder Judicial
Convoca el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial. Se convoca a personas juzgadoras federales cesadas con la reforma judicial, personal del Poder Judicial afectado en sus derechos laborales y representantes sindicales
¿Qué piden? No afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal y respeto a los derechos humanos del personal por parte de los “jueces del bienestar”.
Hora de inicio: 9:00 horas
Puntos afectados:
- Av. Revolución #1508, Col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México
Piperos
El lunes el Valle de México vivió decenas de bloqueos en el Estado de México por parte de piperos de agua y dueños de purificadoras de agua, por el cierre de pozos de agua en 48 municipios del Edomex. Se prevé que este día también se puedan sumar en algunos puntos.
Productores Agrícolas
Ante el paro nacional de productores agrícolas que ha llevado a dos reuniones con autoridades en la secretaría de Gobernación en la CDMX, líderes campesinos han amagado con extender sus protestas en la capital del país. Señalan que de no llegar a un acuerdo con las autoridades al fijar el precio de maíz, los productores del campo viajarán en caravana a la CDMX, entre este miércoles o jueves 30 de octubre.
Vías alternas:
Respecto a la movilización de transportistas y comerciantes, prevista para el miércoles 29 de octubre, y que tendrá como punto de concentración las casetas México - Pachuca, México - Puebla, México - Querétaro, México - Toluca y otros puntos colindantes del Estado de México con la Ciudad de México, la SSC recomienda utilizar las carreteras federales como alternativas viales.
