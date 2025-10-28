Marchas y Bloqueos 29 de Octubre 2025 en CDMX y Edomex: Lista Completa de Manifestaciones

Este miércoles 29 de octubre de 2025 se espera un día complicado en cuanto a movilidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Transportistas y comerciantes Edomex

Este miércoles, comerciantes y transportistas del Edomex llevarán a cabo una mega movilización pacífica hacia Palacio Nacional.

¿Qué piden? Un alto a la fabricación de delitos y actos de persecución presuntamente ejercidos por la Fiscalía del Estado de México.

Hora de inicio: 9:00 horas

Puntos afectados:

Caseta México–Pachuca

Caseta México–Querétaro

Aurrerá Koblenz, Cuautitlán Izcalli

Plaza Centura, Tlalnepantla

Parque Naucalli

Caseta México–Puebla

Caseta México–Toluca

Comercial Mexicana López Portillo

Transportistas CDMX

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), que aglutina a 8 mil miembros de transporte público, iniciará su bloqueo desde temprana hora.

¿Qué piden? aumento a la tarifa del transporte público en la CDMX, y se homologue con el del Edomex.

Hora de inicio: 6:30 horas y hasta las 11:30 horas

Puntos afectados:

Autopista México–Pachuca

Paradero Indios Verdes

Insurgentes Norte

Calzada Ticomán

Av. 608 (San Juan de Aragón)

Calzada San Juan de Aragón

Oriente de la Ciudad de México:

Autopista México–Puebla

Cabeza de Juárez – Santa Martha Acatitla

Calzada Ignacio Zaragoza (ambos sentidos)

Autopista México–Puebla

Av. Texcoco

Bordo de Xochiaca

Pantitlán

Sur de la Ciudad de México:

Autopista México–Cuernavaca

Calzada de Tlalpan y Taxqueña

Tlalpan (de Viaducto a Tasqueña)

Carretera Federal a Cuernavaca

Calzada Ermita Iztapalapa

Canal de Miramontes

Accesos a Calz. del Hueso

México–Toluca

Observatorio – Constituyentes

Av. Constituyentes (de Las Torres a Observatorio)

Autopista México–Toluca

Av. Vasco de Quiroga

Carlos Lazo

Centro de la Ciudad de México:

Circuito Interior, Periférico y Viaducto

Bloqueos intermitentes en Circuito Interior (Tramos Norte, Río Consulado, Oceanía, Chapultepec)

Anillo Periférico (en sus cuatro zonas)

Posibles cierres parciales en Viaducto Miguel Alemán

Marcha hacia el Zócalo

Más tarde, los transportistas alistan una marcha del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo Capitalino.

Inicio de Marcha: 15:00 horas y se prevé dure 4 horas, hasta las 19:00 horas.

Magna manifestación del Poder Judicial

Convoca el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial. Se convoca a personas juzgadoras federales cesadas con la reforma judicial, personal del Poder Judicial afectado en sus derechos laborales y representantes sindicales

¿Qué piden? No afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal y respeto a los derechos humanos del personal por parte de los “jueces del bienestar”.

Hora de inicio: 9:00 horas

Puntos afectados:

Av. Revolución #1508, Col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México

Piperos

El lunes el Valle de México vivió decenas de bloqueos en el Estado de México por parte de piperos de agua y dueños de purificadoras de agua, por el cierre de pozos de agua en 48 municipios del Edomex. Se prevé que este día también se puedan sumar en algunos puntos.

Productores Agrícolas

Ante el paro nacional de productores agrícolas que ha llevado a dos reuniones con autoridades en la secretaría de Gobernación en la CDMX, líderes campesinos han amagado con extender sus protestas en la capital del país. Señalan que de no llegar a un acuerdo con las autoridades al fijar el precio de maíz, los productores del campo viajarán en caravana a la CDMX, entre este miércoles o jueves 30 de octubre.

Vías alternas:

Respecto a la movilización de transportistas y comerciantes, prevista para el miércoles 29 de octubre, y que tendrá como punto de concentración las casetas México - Pachuca, México - Puebla, México - Querétaro, México - Toluca y otros puntos colindantes del Estado de México con la Ciudad de México, la SSC recomienda utilizar las carreteras federales como alternativas viales.

