Marchas HOY 13 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 13 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 10 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 15 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Iztacalco

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

08:00 Horas. Estación Viaducto, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calzada de Tlalpan y La Coruña, Col. Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.

Cuauhtémoc

El Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque se reunirán en:

11:00 Horas. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Xochimilco

20:00 Horas. Street Rebel’s rodarán del Embarcadero ‘Fernando Celada’ en Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, Col. San Antonio, alcaldía Xochimilco con destino a Cumbres de Maltrata y Eje 5 Sur Ramos Millán, Col. Niños Héroes de Chapultepec, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

18:00 Horas. Unicornix.Rollers rodarán de Parque México, en Av. México s/n, Col. Hipódromo a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

