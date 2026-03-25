Marchas HOY 25 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 25 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Venustiano Carranza

Personal Jubilado de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad se concentrará en:

09:30 Horas. Cámara de Diputados, en H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Cuauhtémoc

El Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social Solidaria se reunirá en:

10:00 Horas. Auditorio ‘Ernesto Velasco Torres’ del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

10:00 Horas. Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

20:45 Horas. Ciclistas rodarán de Av. Sta. Ana sin número, Col. Avante con destino Av. Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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