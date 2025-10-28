Marchas HOY 28 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 28 de octubre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 16 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

06:00 Horas. El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior marchará del Palacio Nacional con destino a la Cámara de Diputados, como parte de la “Jornada Nacional de Lucha”.

Coyoacán

El Sindicato Nacional Azteca de Trabajadores de Alto Riesgo marchará de:

10:00 Horas . Av. Zacatepetl y Av. Centro Comercial, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel.

. Av. Zacatepetl y Av. Centro Comercial, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel. 10:30 Horas. Estadio Banorte (estacionamiento)

Con destino a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.

En contra de los nuevos porcentajes de exclusión que entraron en vigor para la segunda fase del plan piloto para trabajadores de plataformas digitales.

Miguel Hidalgo

16:00 Horas. Palestina MX marchará de la Estela de Luz con destino a la Torre Reforma en Av. Paseo de la Reforma No. 483, Col. Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Cuauhtémoc

El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en:

10:00 Horas. Congreso de la Ciudad de México.

12:00 Horas. Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín “Luis Pasteur”.

13:00 Horas. Glorieta “Simón Bolívar” en Av. Paseo de la Reforma No. 41, Col. Guerrero.

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 28 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ