¿Hubo Microsismo Hoy en CDMX? SkyAlert Lanza Aviso por Temblor Este 23 de Marzo 2026
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Aquí te decimos lo que se sabe sobre el microsismo que habría ocurrido este lunes en la Ciudad de México
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En los últimos días, varios microsismos se han registrado en la Ciudad de México; aquí te decimos lo que se sabe sobre el temblor por el que alertó SkyAlert hoy, 23 de marzo de 2026, en CDMX.
¿Tembló hoy en CDMX?
La mañana de este lunes, la aplicación SkyAlert lanzó un aviso por un posible microsismo que habría ocurrió en la zona de Chapultepec.
⚪Microsismo CDMX⚪— SkyAlert (@SkyAlertMx) March 23, 2026
Aviso: posible sismo local. Detección en Chapultepec.
Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad.
🔧Desarrollo experimental sujeto a errores🔧
Descarga SkyAlertApp: https://t.co/utcJz1LFMg
23/3/2026, 10:09:18 a.m.
Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no ha confirmado el microsismo en la Ciudad de México.
Sismos de hoy en México
El Sismológico Nacional reportó que hoy ocurrieron varios sismos en otros estados, entre ellos, Oaxaca, donde también se registraron algunos microsismos de magnitud 2.8 y 2.9.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 98 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 23/03/26 05:45:39 Lat 15.45 Lon -94.67 Pf 16 km pic.twitter.com/uw2ywLVxQ1— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 23, 2026
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Con información de N+.
RMT