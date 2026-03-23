Inicio Ciudad de México ¿Hubo Microsismo Hoy en CDMX? SkyAlert Lanza Aviso por Temblor Este 23 de Marzo 2026

¿Hubo Microsismo Hoy en CDMX? SkyAlert Lanza Aviso por Temblor Este 23 de Marzo 2026

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Aquí te decimos lo que se sabe sobre el microsismo que habría ocurrido este lunes en la Ciudad de México

Mapa de la Ciudad de México

Mapa de la Ciudad de México. Foto: N+

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En los últimos días, varios microsismos se han registrado en la Ciudad de México; aquí te decimos lo que se sabe sobre el temblor por el que alertó SkyAlert hoy, 23 de marzo de 2026, en CDMX.

¿Tembló hoy en CDMX?

La mañana de este lunes, la aplicación SkyAlert lanzó un aviso por un posible microsismo que habría ocurrió en la zona de Chapultepec.

Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no ha confirmado el microsismo en la Ciudad de México.

Sismos de hoy en México

El Sismológico Nacional reportó que hoy ocurrieron varios sismos en otros estados, entre ellos, Oaxaca, donde también se registraron algunos microsismos de magnitud 2.8 y 2.9.  

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Con información de N+.

RMT

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