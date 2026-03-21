Temblor hoy en México: Tercer Microsismo Sacude la CDMX; Ahora en Benito Juárez

La noche de este sábado 21 de marzo se registró un tercer microsismo en la Ciudad de México, ahora con epicentro en la alcaldía Benito Juárez, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.2 y ocurrió a las 20:50 horas, con una profundidad de apenas un kilómetro, lo que lo ubica como un evento superficial.

De acuerdo con el C5, el microsismo fue perceptible en algunas zonas de la capital. La dependencia señaló que mantiene comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para monitorear cualquier situación derivada del movimiento.

A través de redes sociales, las autoridades recordaron a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro se localiza dentro de la propia Ciudad de México. “Estamos al pendiente ante cualquier emergencia”, indicaron.

Microsismos en Iztapalapa

Este evento se suma a otros dos microsismos registrados aproximadamente dos horas antes en la alcaldía Iztapalapa. Según el SSN, el primero ocurrió a las 18:50 horas, con una magnitud de 1.6 y una profundidad de 3 kilómetros. Apenas un minuto después, a las 18:51 horas, se reportó un segundo sismo de magnitud 2.3, también con una profundidad de 3 kilómetros.

Las características de estos movimientos, con poca profundidad y cercanos entre sí en tiempo y ubicación, explican por qué fueron percibidos por algunos habitantes, principalmente en la zona oriente y centro de la capital. Hasta el momento, no se reportan daños ni personas lesionadas.

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