Reportan Saldo Blanco por Microsismos en la CDMX

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó en su cuenta de X, antes Twitter, que no hay afectaciones en la capital mexicana a causa de los tres microsismos que se registraron este martes 12 de diciembre de 2023.

El funcionario detalló que solo se llevaron a cabo evacuaciones en edificios, registrando mayor sensación sísmica en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

En entrevista para N+ Pablo Vázquez agregó que también hubo percepción en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) puso en aire los cinco helicópteros Cóndores, que se despliegan generalmente durante estos protocolos.

“Ya se hicieron los sobrevuelos, no se detecta ninguna afectación o daño y también hicimos un sobrevuelo especial, como parte del operativo de la Basílica de Guadalupe, donde tenemos la concentración de gente por los festejos del día de hoy y tampoco tenemos reportes de afectaciones o daños. Todo en saldo blanco”, explicó.

Detalló que se mantiene el operativo de seguridad en la Basílica de Guadalupe, lo cual no significa que no se tengan elementos desplegados en otras partes de la ciudad para verificar que no haya ninguna afectación por los microsismos.

A su vez, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activó el protocolo de revisión de instalaciones en toda la red. Minutos más tarde, en sus redes sociales, informó que luego de implementar el operativo, “se normaliza la circulación de los trenes en la red; las instalaciones se reportan sin novedad”.

De acuerdo con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, fueron tres los microsismos que se registraron.

Se percibieron más fuerte en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Al momento no se reportan daños.

Al respecto, el Servicio Sismológico Nacional informó que el primer sismo fue de magnitud 2.8 al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón, y el segundo fue de magnitud 3.0 en la misma zona. El tercer microsismo tuvo una magnitud de 2.4.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que tras el sobrevuelo de los Cóndores en las zona norte de la Ciudad de México, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe no se registran daños ni afectaciones.

Mientras tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que “las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías reportan saldo blanco tras los microsismos registrados esta mañana”.

Al respecto, en una tarjeta informativa el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, también reportó saldo blanco en la Ciudad de México, "luego de los tres sismos registrados este martes 12 de diciembre, con epicentro en la Alcaldía Álvaro Obregón".

