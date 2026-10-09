¿Cómo Va Servicio del Metro CDMX en Tiempo Real Hoy? Así Consultas Estado y Retrasos por Lluvia

La Ciudad de México (CDMX) amaneció este viernes con lluvia en diversas alcaldías, por lo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro determinó implementar marcha de seguridad en varias líneas. Por ello, acá te decimos cómo va el servicio en tiempo real.

En redes sociales, recordó que esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, por lo cual pidió a los usuarios tomar las previsiones correspondientes.

La marcha de seguridad fue implementada desde las primeras horas en las Línea 2 (Azul) que va de Cuatro Caminos a Tasqueña; Línea 3 (Verde olivo), de Indios Verdes a Universidad; Línea 4 (Verde agua), de Martín Carrera a Santa Anita; Línea 5 (Amarillo), de Politécnico a Pantitlán; y Línea B, de Ciudad Azteca a Buenavista.

Más tarde, alrededor de las 09:30 horas, alertó que debido a la persistencia de las lluvias en la capital mexicana, la marcha de seguridad estaba activa en las líneas 2, 3, 6, 8, 9 y B.

"Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 4, 5, 6, 8, 12 y A. Las Líneas 3 y B presentan afluencia alta. Personal del Sistema brinda apoyo en puntos estratégicos para agilizar el servicio", agregó.

Un punto a destacar ha sido la estación Constitución de 1917, de la Línea 8, donde durante la mañana se ha registrado aglomeración de usuarios al interior.

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El Metro recordó también que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio por ambas direcciones.

Tal como informaron las autoridades, desde ayer comenzaron las lluvias en varios puntos de la Ciudad de México, que se prolongaron la mañana de este viernes.

“Se observan lluvias de intensidad débil y lloviznas cubriendo gran parte de la Ciudad de México. Se prevé que las lluvias persistan”, advirtió anoche la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones de deben a un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el abundante ingreso de humedad del océano Pacífico, originado por la circulación del ciclón Simon.

¿Cómo consultar estado de servicio Metro en tiempo real hoy?

El Sistema de Transporte Colectivo publica en sus redes sociales cómo va la marcha de los trenes y si hay aglomeraciones, retrasos o suspensión del servicio.

En el último informe de las 9:30 am, se dio a conocer que hay marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 6, 8, 9 y B, por lo que el recorrido de los convoyes es lento para garantizar la protección de los usuarios.

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SPB