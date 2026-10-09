Movilidad

¿Cómo Va Servicio del Metro CDMX en Tiempo Real Hoy? Así Consultas Estado y Retrasos por Lluvia

El Sistema de Transporte Colectivo emite aviso ante las precipitaciones de esta mañana en la capital mexicana

Personal del Metro brinda indicaciones a usuarios. Foto: Metro CDMXPersonal del Metro brinda indicaciones a usuarios. Foto: Metro CDMX

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