¿Sigue Afectado Servicio en L9 del Metro CDMX? Habilitan RTP de Chabacano a Pantitlán

El servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro fue suspendido la mañana de este miércoles en ambos sentidos del tramo de la Línea 9 que va de la estación Chabacano a la terminal de Pantitlán, por lo que se habilitaron unidades de RTP para los usuarios de ese trayecto.

La medida se tomó luego de daños por un incendio registrado la noche de ayer y que llegó a la zona de vías. Aunque las llamas fueron controladas tras un par de horas, las consecuencias no pudieron ser reparadas durante la madrugada.

"Continúa el servicio provisional de trenes en la Línea 9, de Tacubaya a Chabacano, en ambos sentidos", informó el sistema de transporte público este 21 de octubre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Línea 9 del Metro CDMX: Revisan Instalaciones Tras Incendio y Mantienen Servicio Provisional

"Por el momento, no se ofrece servicio de trenes de Chabacano a Pantitlán. Unidades de @RTP_CiudadDeMex brindan apoyo para el traslado de las personas usuarias en este tramo", añadió.

A las 22:17 horas del martes, el Metro de la capital del país informó que se registró quema de basura en el bajopuente de la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva, lo que obligó a cancelar el servicio y habilitar camiones de RTP hasta la medianoche.

El fuego de anoche provocó un cortocircuito.

Posteriormente, se informó que personal revisaría las instalaciones fijas, incluido el cableado eléctrico y de fibra óptica, para verificar sus condiciones óptimas.

Adrián Ruvalcaba, director del Metro, acudió a la zona con el director de Alta Tensión, quien explicó que para garantizar la operación, la Línea 9 recibiría energía de otras subestaciones y los trenes circularía a menor velocidad en la zona afectada mientras realizaban reparaciones.

Sin embargo, no hubo avances en cinco horas y en el horario de apertura se mantuvo la suspensión en seis estaciones.

Esta mañana, el Sistema de Transporte Colectivo dijo que continúan trabajando para restablecer el servicio en su totalidad.

Algunos usuarios se quejaron por el retraso en la salida de trenes.

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Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan millones de personas a menudo tiene retrasos en alguna de las 12 líneas, ya sea por factores como la lluvia, el arrojo de objetos en vías y problemas en el servicio eléctrico.

Eso retarda o provoca la suspensión del servicio que este miércoles opera desde las 5:00 a las 00:00 horas.

La Línea 9, conocida como Línea Café, corre de Tacubaya a Pantitlán y tiene 12 estaciones. Es una de las más utilizadas porque atraviesa de Este a Oste la Ciudad de México.

ASJ