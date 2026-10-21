Movilidad

¿Sigue Afectado Servicio en L9 del Metro CDMX? Habilitan RTP de Chabacano a Pantitlán

Miles de usuarios se vieron obligados a tomar los camiones esta mañana, luego del incendio en un bajopuentede la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva que se extendió hacia la zona de vías

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