Marchas

Marcha Rumbo al Zócalo CDMX Hoy: Jubilados Protestan en Demanda de Derechos Laborales

Manifestantes realizan este miércoles la denominada “Marcha por la justicia, la legalidad y la no retroactividad”

Protesta de la Alianza Nacional de Jubilados el 22 de septiembre 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de la Alianza Nacional de Jubilados el 22 de septiembre 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Marcha al Zócalo CDMX Hoy: ¿A Qué Hora Inicia la Protesta de Jubilados este Miércoles? | N+