Marcha Rumbo al Zócalo CDMX Hoy: Jubilados Protestan en Demanda de Derechos Laborales

La Alianza Nacional de Jubilados salió a las calles de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles para realizar la “Marcha por la justicia, la legalidad y la no retroactividad”, por lo que se generaron afectaciones viales en varios puntos de la capital mexicana.

Ante ello, para que tomes precauciones y consideres rutas alternas, aquí en N+ te decimos dónde es la protesta.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la marcha inició en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿A qué hora es la marcha hoy?

Alrededor de las 09:30 horas, los miembros de la Alianza Nacional de Jubilados se concentraron en el Senado de la República, ubicado en Paseo de la Reforma número 135, colonia Tabacalera, y de ahí partieron rumbo al Zócalo capitalino.

Debido a dicha ruta, avenida Chapultepec, Puente de Alvarado y Eje 1 pueden ser alternativas viales

Según los datos de la agenda, la “Marcha por la justicia, la legalidad y la no retroactividad” es para exigir al Gobierno Federal frenar la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 de la Constitución y que se respete el pago íntegro de sus pensiones, en rechazo al tope salarial impuestas a las del sector público.

Asimismo, para pedir que se garanticen los derechos laborales y contratos de extrabajadores de instancias como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro, el Centro Nacional de Control de Energía y la banca de desarrollo.

De igual forma, dieron a conocer que solicitarán una reunión con autoridades de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación para presentar una iniciativa ciudadana que corrija los efectos de la reforma.

Marcha congregará a cientos de personas

Según las estimaciones, la manifestación congregaría a 500 personas aproximadamente. La SSC indicó que a la marcha se sumarán organizaciones como: Petroleros Unidos por México, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera Estatal, A.C., Frente Radical de Petroleros de Confianza y Jubilados de Confianza, Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., Asociación Nacional de Jubilados de Mando y Superiores del Sector Eléctrico, A.C.

Además de la Asociación Nacional de Jubilados, Red Nuevo León Jubilados, Movimiento Nacional del Sector Eléctrico, Jubilados Veracruz y Red Nacional de Jubilados de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad.

SPB