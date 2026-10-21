Afectarán la Movilidad en la Ciudad de México 2 Marchas, 8 Concentraciones y 2 Rodadas

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 21 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 8 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

La Alianza Nacional de Jubilados marchará a las 08:30 horas del Senado de la República en avenida Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharán a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo.

Ciclistas rodarán a las 20:15 horas de Eje 5 Sur y Calle 10 de agosto, colonia Leyes de Reforma con destino a Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México.

Ciclistas rodarán a las 21:00 horas del Parque México con destino a Viaducto Río Piedad y Segundo Piso del Periférico.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ