Carreteras de México: Reporte de Bloqueos y Accidentes este Miércoles

Durante este miércoles se registran distintos incidentes en carreteras y vialidades de México, entre ellos accidentes, bloqueos, manifestaciones y trabajos que pueden afectar la circulación.

Las autoridades mantienen reportes sobre las condiciones de tránsito en diferentes puntos del país, por lo que se recomienda a los automovilistas consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje y considerar posibles retrasos.

6:39 horas: Reportan cierre parcial de la circulación en la autopista Autopista La Tinaja - Isla sobre el kilómetro 35 por atención a un choque por alcance.

7:43 horas: CAPUFE informa sobre un cierre a la circulación en el Libramiento Magdalena sobre el kilómetro 181 en dirección a Hermosillo por la atención a una volcadura de tracto camión.

8:35 horas: En Veracruz se reporta el cierre a la circulación por la presencia de un socavón cerca del kilómetro 136+000 de la carretera Veracruz-Poza Rica. Guardia Nacional recomienda utilizar la autopista Poza Rica-Cardel.

8:53 horas: Se atiende volcadura de transporte de carga en carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura del ejido Tres Marías.

12:04 horas: Registran cierre total a la circulación por presencia de personas cerca del kilómetro 178+000 de la autopista Cuernavaca - Chilpancingo.