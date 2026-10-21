Movilidad

Carreteras de México: Reporte de Bloqueos y Accidentes este Miércoles

Conoce las principales afectaciones e incidentes viales registrados en las carreteras del país

Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 21 de Octubre de 2026Bloqueo Carretera México-Toluca el Martes 20 Octubre. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy se reportan bloqueos y accidentes en carreteras de México. Consulta actualizaciones antes de viajar para evitar retrasos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+