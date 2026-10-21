Bloqueo de Estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM: Zona Afectada por Protesta

Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 8, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestarán nuevamente hoy en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde habrá posible bloqueo por la concentración de los alumnos, que exigirán la destitución de presuntos maestros acosadores.

El martes, la Prepa 8 suspendió clases ante la falta de acuerdos con la comunidad estudiantil. Durante el día, los alumnos se manifestaron en el exterior del plantel Miguel E. Schulz, ubicado en la colonia Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón, para denunciar supuestos casos de acoso por parte de maestros. Además, pidieron a las autoridades universitarias mayor seguridad.

¿Dónde es la manifestación de hoy de la Prepa 8?

Este miércoles, los estudiantes de la Prepa 8 se concentrarán a partir de las 10:00 horas en el Parque Victoria, ubicado en la calle Miguel Ocaranza y Periférico Bulevar Adolfo López Mateos, cerca del campus de la UNAM, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La SSC no descartó afectación a las vialidades durante la concentración de los alumnos de la UNAM, a la que se podrían sumar organizaciones de apoyo como los colectivos Señal de Alarma, Aquiles, Blazares, Fénix, Leotardos Rojos, Estudiantes Organizados Vallejo y Movimiento Estudiantil Insurya.

Para evitar el tráfico en la zona de la concentración de estudiantes, se recomienda circular por el Segundo Piso del Periférico, el Eje 5 Poniente o la Avenida Revolución.

Prepa 8 inicia clases en línea

En tanto, la Dirección de la Prepa 8 informó, en un comunicado, que las clases serán en línea a partir de hoy para “reducir las afectaciones académicas” y pidió a los alumnos “estar pendientes de las indicaciones de sus profesores y comunicarles cualquier dificultad de conexión”.

Además, indicó que atendió todos los puntos del pliego petitorio entregado por los grupos activistas y señaló que en los casos de manifestaciones de violencia de género, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género acudió en dos ocasiones al plantel durante las jornadas de las mesas de diálogo.

“Agradecemos la colaboración de nuestra comunidad y solicitamos mantenerse atentos a los avisos difundidos a través de los canales oficiales del plantel”, apuntó la Dirección de la Prepa 8.

Con información de N+.

RMT