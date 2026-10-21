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Bloqueo de Estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM: Zona Afectada por Protesta

A partir de hoy, las clases en el campus Miguel E. Schulz serán en línea

Manifestación de estudiantes en la Prepa 8 de la UNAMManifestación de estudiantes en la Prepa 8 de la UNAM. Foto: N+

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Protesta en Prepa 8 de la UNAM: alumnos exigen seguridad y destitución de acosadores. Clases en línea para minimizar impacto académico. Infórmate aquí.

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