¿Qué Pasó en Paseo de la Reforma Hacia la México-Toluca? Hay Enorme Fila de Autos

La movilidad en Paseo de la Reforma está afectada este comienzo de semana; te contamos qué sucede en la zona

Paseo de la ReformaTránsito lento en Paseo de la Reforma. Foto:N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+