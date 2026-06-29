¿Qué Pasó en Paseo de la Reforma Hacia la México-Toluca? Hay Enorme Fila de Autos

La circulación en Paseo de la Reforma, hacia la México-Toluca, se encuentra con una enorme fila de autos, en N+ te contamos qué pasó.

El incidente ha reducido la movilidad en uno de los principales accesos hacia el poniente de la Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Ayotzinapa: Normalistas Marchan sobre Paseo de la Reforma en CDMX

¿Qué pasó en Paseo de la Reforma?

El tráfico se debe a un hundimiento en la estructura del puente ubicado sobre Paseo de la Reforma obligó a los automovilistas a manejar lento por precaución.

Las afectaciones se concentran principalmente para los automovilistas que ingresan a la capital desde la autopista México-Toluca y circulan por Santa Fe con dirección al centro de la ciudad.

En caso de que vayas por la zona, considera rutas alternas si tu destino lo permite, salir con anticipación para evitar retrasos, mantenerse atentos a los reportes de las autoridades de tránsito sobre la evolución de la circulación y los trabajos que se realicen en el puente.

Por su parte, a las 12:51 horas el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL CDMX) informó que inició una marcha sobre Avenida Paseo de la Reforma con dirección al oriente, partiendo del Ángel de la Independencia y con destino a Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez.

Como alternativas viales, las autoridades recomiendan utilizar Circuito Interior, Ribera de San Cosme y México-Tenochtitlán.

FBPT