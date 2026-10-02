Cierre en el Metrobús CDMX: Esta Estación no Tendrá Servicio el Fin de Semana

Este sábado y domingo, una estación del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) estará sin servicio debido a labores de mantenimiento, por lo que en N+ te presentamos todos los detalles para que tomes tus previsiones.

A través de redes sociales, dicho sistema de transporte público informó que realizará mantenimiento en la Línea 3, que va de Tenayuca al Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Por dicho motivo, la estación Juárez, que se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, no brindará servicio los días 3 y 4 de octubre de 2026.

De acuerdo con información de su página web, el Metrobús realizará mantenimiento a la guía táctil, es decir, la herramienta de accesibilidad instalada en el piso de la estación, la cual sirve para orientar a las personas con discapacidad visual.

Ante el cierre de la estación Juárez, el sistema de transporte recomendó a la ciudadanía utilizar como alternativa la estación Balderas.

Cabe señalar que el mantenimiento en la línea será escalonado: el 10 y 11 de octubre en la estación Hidalgo; 17 y 18 de octubre, en Mina; 24 y 25 de octubre, en Guerrero, y del 7 al 20 de noviembre, en la estación Poniente 128, todas de la L3.

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