Transporte público

Cierre en el Metrobús CDMX: Esta Estación no Tendrá Servicio el Fin de Semana

El sistema de transporte realizará labores de mantenimiento; será escalonado en varias estaciones

Unidad de la L3 del Metrobús Ciudad de México en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUnidad de la L3 del Metrobús Ciudad de México en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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