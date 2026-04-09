¿Qué Evento Habrá en el Zócalo CDMX? Estos Artistas Darán Concierto el 11 y 12 de Abril 2026

Este fin de semana terminan las vacaciones de Semana Santa para niños o adolescentes y si aún no sabes qué hay en el Zócalo CDMX, acá te damos todos los detalles del nuevo evento, con los horarios y la lista de artistas que darán concierto gratis el sábado 11 y domingo 12 de abril 2026 en la explanada del Centro Histórico.

Desde hace varios días hay un evento en el Zócalo capitalino, para todas aquellas personas que aún se encuentran de vacaciones y quieren pasar un rato agradable. Además, en una nota previa te contamos del concierto que dará Andrea Bocelli en dicho lugar y que promete llenar la plancha de la Plaza de la Constitución.

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¿Qué evento hay hoy en el Zócalo CDMX?

El evento que hay en el Zócalo es el Festival Ciudad de México, corazón de las lenguas y culturas indígenas, que se lleva a cabo en la explanada este 11 y 12 de abril. La entrada es totalmente gratis y ofrece diversas actividades, como:

Talleres para la traducción e interpretación de las lenguas indígenas.

Recital de poesías en lenguas indígenas.

Pláticas y ponencias sobre la importancia de la planificación concientización de la diversidad lingüística.

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¿Qué artistas darán concierto en el Zócalo el 11 y 12 de abril?

Si estás interesado en asistir a los diversos conciertos que habrá en la plancha del Centro Histórico CDMX, acá te dejamos la lista completa de artistas que se presentarán gratis y el horario en que lo harán este fin de semana:

Sábado 11 de abril 2026

La Nun.k Muerta Rebelión : Se presenta en concierto a las 15:00 horas.

: Se presenta en concierto a las 15:00 horas. Carlos CGH : 16:15 horas.

: 16:15 horas. Hamac Cazim : 17:30 horas.

: 17:30 horas. Miroslav Ü: 18:45 horas.

Domingo 12 de abril 2026

Banda de Viento San Luis Huentli : Da concierto a las 15:00 horas.

: Da concierto a las 15:00 horas. Rokercóatl : 16:15 horas.

: 16:15 horas. Chan Santa Roots : 17:30 horas.

: 17:30 horas. Lumaltok: 18:45 horas.

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Para ambos días, se espera que el evento y los conciertos en el Zócalo terminen alrededor de las 20:00 horas de la noche. De igual forma te recordamos que la forma más fácil de salir del Centro Histórico es en el Metro CDMX.

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