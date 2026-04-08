Lluvia y Granizo Hoy en CDMX Activan Alerta Amarilla por Mal Clima: Peligro en 11 Alcaldías
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Autoridades activaron la Alerta Amarilla por mal clima en 11 alcaldías de la CDMX hoy, 8 de abril de 2026
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Este miércoles, 8 de abril de 2026, se activó la Alerta Amarilla por mal clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos que alcaldías están en alerta por granizo y lluvia.
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Esta tarde ya se registran lluvias fuertes puntuales con caída de granizo en las demarcaciones: Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Se observa el desarrollo de #lluvias fuertes puntuales con caída de #granizo en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 8, 2026
Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante esta tarde en la Ciudad de México.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/zR2tVPGlam
Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 8 de Abril de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?
Alerta en 11 alcaldías de CDMX por mal clima
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en 11 alcaldías por pronóstico de lluvias fuertes y granizada, estas son:
- Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del miércoles 08/04/2026, en las demarcaciones: @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/sRfosuQUsy— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 8, 2026
La SGIRPC recordó que las fuertes lluvias pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
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Con información de N+
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