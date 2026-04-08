Lluvia y Granizo Hoy en CDMX Activan Alerta Amarilla por Mal Clima: Peligro en 11 Alcaldías

Este miércoles, 8 de abril de 2026, se activó la Alerta Amarilla por mal clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos que alcaldías están en alerta por granizo y lluvia.

Video: Clima Hoy en México del 8 de Abril de 2026 con el Raquel Méndez: Lluvias y Ola de Calor

A pesar de que estamos en plena primavera, ya comenzaron las lluvias atípicas, aunque de manera ligera. Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Esta tarde ya se registran lluvias fuertes puntuales con caída de granizo en las demarcaciones: Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se observa el desarrollo de #lluvias fuertes puntuales con caída de #granizo en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante esta tarde en la Ciudad de México.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/zR2tVPGlam — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 8, 2026

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 8 de Abril de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Alerta en 11 alcaldías de CDMX por mal clima

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en 11 alcaldías por pronóstico de lluvias fuertes y granizada, estas son:

Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

La SGIRPC recordó que las fuertes lluvias pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar