Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 8 de Abril de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Para este miércoles 8 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en la península de Yucatán.

A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

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En ese sentido, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; así como rachas fuertes de viento en el noroeste del país.

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Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste) y Colima (este).

Así como en Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur), dando inicio a partir de este día en Puebla (suroeste).

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Estado de México.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Puebla y Tlaxcala.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región.

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Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

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Con información de Conagua

ICM