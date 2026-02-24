¿Qué Carros Sí Circulan el 25 de Febrero 2026 Con y Sin Contingencia en CDMX y Edomex?

Autoridades Ambientales de Ciudad de México y el Estado de México mantienen monitoreo constante de la calidad del aire y condiciones meteorológicas, ante el riesgo de que se active la Contingencia Ambiental por Ozono, y con ésta el Doble Hoy No circula. Para que no tengas dudas sobre los vehículos que sí pueden circular este miércoles 25 de febrero, en N+ te compartimos la lista de carros que libran esta restricción.

Recuerda que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de activar la Contingencia Ambiental cuando los niveles de contaminantes como las PM10, PM2,5 y Ozono superan los 120 puntos IMECA o el índice de calidad del aire es "Muy Malo".

Ahora bien, como parte del Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México (Sedema), se encarga de activar el Doble Hoy No Circula cuando entra la Fase 1 de la Contingencia Ambiental o la Fase Preventiva y las restricciones aplican de la siguiente manera:

Fase Preventiva: Dejan de circular 50% de los automotores administrativos de Gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Fase 1: Dejan de circular 100% de los vehículos administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal. Así como 20% de los hologramas '00' y '0', de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares del holograma '1' y el 100% de los hologramas '2'.

Por lo tanto, en una nota ya te explicamos si hay Doble Hoy No Circula este miércoles 25 de febrero de 2026, así cómo cuál es la multa a la que se hacen acreedores los automovilistas que no respetan esta restricción.

¿Qué autos sí circulan 25 de Febrero de 2026 en CDMX y Edomex sin Contingencia?

Ahora bien, para que no tengas dudas sobre si tu carro sale mañana miércoles en Ciudad de México o el Estado de México, te explicamos qué vehículos libran el Hoy No Circula del 25 de febrero de 2026.

Vehículos híbridos y eléctricos

Autos con HOLOGRAMA es '0' y '00' cuyo color del ENGOMADO es DISTINTO al ROJO y TERMINACIÓN DE PLACA diferente a 3 y 4.

Carros con HOLOGRAMA 1 y 2 cuyo ENGOMADO sea DISTINTO al ROSA y TERMINACIÓN DE PLACA sea DIFERENTE a 3 y 4.

Motocicletas

Maquinaria dedicada a industrias de la construcción y minera

Tractores agrícolas

Vehículos con peso bruto menor o igual a 400 kilogramos

Vehículos con matrícula de antiguo y/o clásico

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana

Vehículos con holograma Exento

Vehículos con 'Permiso Especial para Circular'

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos con oficios de Ampliación del Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia de dicho documento.

Ten en cuenta que este año se tienen previstos cambios para los vehículos híbridos y eléctricos, por lo que los dueños deben de estar atentos al funcionamiento de este programa.

¿Qué autos no circulan 25 de Febrero 2026 en CDMX y Edomex con Contingencia?

En caso de que la CAMe decida activar la Contingencia Ambiental para este miércoles en CDMX y Edomex, los siguientes engomados y placas sí podrán circular pese a la restricción vehicular.

Vehículos eléctricos e híbridos y matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con HOLOGRAMA “0” o “00” , con ENGOMADO DIFERENTE al color ROJO y terminación de PLACA 3 y 4.

Vehículos destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Transporte escolar y de personal.

Cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Motocicletas están exentas de la Fase I.

¿Se activó Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex este 25 de Febrero 2026?

Pese a que se registran altos niveles de contaminantes, hasta las 15:00 horas de este martes 24 de febrero no se había activado la Contingencia Ambiental por Ozono para el Valle de México, toda vez que no se han superado las medidas establecidas por las autoridades ambientales.

Sin embargo, es importante mantenerse atento a la comunicación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), quien se encargará de dar a conocer a la ciudadanía si se aplica esta medida en Ciudad de México y el Estado de México.

