¿Qué Evento Habrá en el Zócalo CDMX el Sábado 25 de Octubre 2025? Cartelera Oficial

Si aún no tienes plan para este sábado 25 de octubre de 2025, te damos algunas recomendaciones de los eventos que habrá en al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), previo al Día de Muertos.

De acuerdo con la cartelera oficial de la Secretaría de Cultura capitalina habrá grandes eventos culturales y recreativos que no te puedes perder, estos son:

Entre ánimas y sombras 2025.

Ofrenda monumental.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Llegan los Muertos a las Ofrendas en 2025? Fechas del Regreso de las Almas de Difuntos

Entre ánimas y sombras 2025

El Zócalo capitalino se convertirá en una gran sala de cine al aire libre para celebrar la vida, la memoria y el amor que perdura.

Hora: 17:00 horas

Las películas que se proyectarán son:

“Ana y Bruno” (Carlos Carrera, 2017), a las 17:00 horas.

Cortometrajes animados: “Lluvia en los ojos” (Rita Basulto, 2012) y “Cerulia” (Sofía Carrillo, 2017), a las 19 horas.

“Cronos” (Guillermo del Toro, 1993), presentada por Bertha Navarro y Alejandro Springall, a las 19:45 horas.

Entre ánimas y sombras, el Zócalo capitalino se convertirá en una gran sala de cine para celebrar la vida, la memoria y el amor que perdura. 🎬💀



La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de @procine_oficial, presenta “Ánimas y sombras 2025”, una jornada… pic.twitter.com/FeNlprP2cB — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 22, 2025

Noticia relacionada: ¿Qué Hacer en Halloween y Día de Muertos 2025? Lista de Eventos en CDMX

Ofrenda Monumental en el Zócalo

La mega ofrenda “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición” podrá visitarse en el Zócalo de Ciudad de México a partir del:

Sábado 25 de octubre y estará disponible hasta el 2 de Noviembre.

La ofrenda monumental enmarca los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, rendirá homenaje a la Diosa Madre Tonantzin e incluirá elementos simbólicos del mundo prehispánico, ofreciendo una experiencia multisensorial para quienes la visiten.

Además, distintas demarcaciones de la ciudad se sumarán a la conmemoración con mega ofrendas en espacios como:

El Deportivo Xochimilco.

La Utopía Ollini de Iztapalapa.

El Parque Tezozómoc en Azcapotzalco.

El Parque del Mestizaje en Gustavo A. Madero.

La Plaza de las Tres Culturas en Cuauhtémoc.

Mixquic en Tláhuac

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar

