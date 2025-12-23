¿Qué Evento Hay en el Zócalo de CDMX el 25 de Diciembre 2025? Lista de Actividades y Conciertos

Una de las fiestas más esperadas ha llegado y si vives o estarás en la capital del país, no te quedes sin visitar las actividades que están programadas. En N+ te damos a conocer qué evento hay en el Zócalo de CDMX este jueves 25 de diciembre 2025, con la lista de artistas y conciertos que podrás disfrutar.

¿Qué evento hay en el Zócalo de CDMX el 25 de diciembre 2025?

Luego de su inauguración, el pasado 20 de diciembre 2025, continúan las actividades de Luces de Invierno en el Zócalo de la Ciudad de México, que reúne un escenario principal con conciertos de diversos géneros musicales, además de un Foro Navideño con decenas de pastorelas para públicos de todas las edades.

Este programa está nutrido también por la decoración navideña en el primer cuadro de la ciudad, enmarcada por los edificios coloniales, la cual puede resultar de un escenario imperdible para las mejores postales de la temporada.

En la Plaza de la Constitución podrás encontrar un Nacimiento Monumental, los árboles de Nochebuena, producidos en zonas de conservación, y el túnel con luz más grande del país, según información del gobierno capitalino.

Video: Inauguran Festival de las Luces en Zócalo de CDMX para Fiestas Decembrinas

¿Qué artistas estarán en concierto en el Zócalo de CDMX este 25 de diciembre 2025?

16:00 - 16:55 Mosaico Sonidero

17:00 - 17:45 Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)

18:05 - 19:00 Los Mulatos de Pepe Arévalo

19:15 - 20:15 Danzonera Isora Club

20:30 - 21:30 Danzonera UrbanCarteleraCdMx

DMZ