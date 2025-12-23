¿Qué Evento Hay Mañana 24 de Diciembre en el Zócalo CDMX? Cartelera del Festival y Conciertos

Si estás de visita en Ciudad de México, o decidiste quedarte en la capital para vacaciones, no te pierdas la oportunidad de disfrutar de las actividades preparadas para esta temporada, en compañía de familia y amigos. En N+ te adelantamos qué evento habrá en el Zócalo este 24 de diciembre, así como la cartelera de éste.

Además de este evento en el Zócalo capitalino, cada una de las alcaldías tiene agendadas actividades y presentaciones en torno a la festividad de Navidad y Año Nuevo, por lo que vale la pena estar pendiente de sus redes sociales locales.

Si utilizas Metro o Metrobús para llegar hasta el Centro Histórico de Ciudad de México, te compartimos cómo quedan los horarios especiales para Navidad y Fin de Año.

Video: La Navidad "Enciende" el Zócalo CDMX: ¿Cómo y Dónde Ver las Decoraciones Decembrinas?

¿Qué Evento Hay este 24 de diciembre 2025 en el Zócalo CDMX?

La Explanada del Zócalo de Ciudad de México pretende entretener a mexicanos y extranjeros con su Festival de Luces de Invierno 2025-2026, mismo que tendrá actividades este miércoles 24 de diciembre de 2025.

El Festival Luces de Invierno 2025-2026 fue inaugurado el pasado 20 de diciembre por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y estará en la explanada de la Plaza de la Constitución hasta el próximo 4 de enero.

Además de los múltiples conciertos, éste contempla la representación monumental de un Nacimiento, árboles de Nochebuena y el túnel de luz más grande del país, con el que puedes tomarte fotografías inolvidables.

Aunque no es el único evento del que podrás disfrutar, toda vez que en los edificios que rodean la Explanada brilla el alumbrado navideño colocado con motivo de las fiestas decembrinas. Éste permanece encendido desde las primeras horas de la noche hasta la madrugada.

¿Qué Conciertos hay este 24 de Diciembre en el Festival de Luces de Invierno? Horarios

Además del recorrido entre luces y esculturas, si asistes a la explanada de la Plaza de la Constitución podrás disfrutar de distintos conciertos y presentaciones en el Foro Navideño, y a continuación te damos a conocer los horarios.

Foro Navideño

14:35 horas - Elena Durán

16:20 horas - Arz Contis Anima Ensamble (Selección Cuicatl)

Escenario Conciertos

13:50 horas - Val Hozu

15:20 Horas - "Todos a Belén", Pestorela Cía Nacional de Danza Folklórica de Nievas Paniagua

17:05 horas - Ensamble de Arpas

¿Qué costo tienen las actividades del Festival de Luces de Invierno 2025?

El Gobierno de Ciudad de México dio a conocer que todas las actividades que contempla el Festival de Luces de Invierno 2025 son gratuitas, y para el público en general. Es decir que no hay restricción de edad para participar en cada uno de los eventos.

La duración de los conciertos y presentaciones navideñas dependen del desarrollo de cada una de las puestas en escena.

Video: Navidad 2025: Coronas y Piñatas, los Adornos que Llenan los Hogares de Alegría

