¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX Mañana 23 de Diciembre 2025? Cartelera de Conciertos

El Festival de Luces de Invierno, antes conocido como Verbena Navideña, apenas inició en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y contará con diferentes actividades y conciertos. Por ello, si no sabes qué hacer mañana, acá en N+ te decimos qué eventos hay este martes 23 de diciembre 2025.

Si estás buscando planes para hacer en estos días de vacaciones de invierno, en una nota previa te dijimos qué artistas se presentarán este lunes en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico, además de los eventos que hay en Paseo de la Reforma y en cada alcaldía.

¿Qué hay en el Zócalo este martes?

Las personas que asistan este martes 23 de diciembre al Zócalo podrán disfrutar de obras de teatro y conciertos como parte del Festival "Luces de Invierno" 2025, que se realizará del 20 de diciembre al 4 de enero de 2026.

Además, los capitalinos pueden aprovechar la ocasión para comprar artesanías mexicanas y nochebuenas, así como admirar el nacimiento monumental, los árboles navideños y caminar por el túnel de luz más grande de México, con una dimensión de 150 metros de largo.

¿Qué obra de teatro habrá en el Zócalo este 23 de diciembre?

En el Foro Navideño del Zócalo, se realizará la presentación de “Echen confites, cuentos y sones” por parte del grupo de integración de las artes, Itacate de Cuentos. El espectáculo cuenta con dos diferentes horarios a las 2:50 pm y a las 4:20 pm.

"Entre cuentos, música , danza y narración escénica, Itacate de Cuentos nos invita a celebrar la Navidad como se hacía antes: reunidos, escuchando historias, cantando y disfrutando de nuestras tradiciones mexicanas", escribieron en una publicación en redes sociales.

¿Qué conciertos hay en el Zócalo el 23 de diciembre?

Este martes se vivirá una autentica fiesta musical en el Zócalo CDMX, pues contarán con la presencia de seis grupos y artistas de diferentes género para deleitar a todos los integrantes de la familia. Estos son los horarios de los conciertos:

Coro Stacatto . Inicia a las 2 pm.

. Inicia a las 2 pm. Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl). Empieza a las 3:35 pm.

(Selección Cuicatl). Empieza a las 3:35 pm. Paz Quintana (CHI). Inicia a las 5:05 pm.

(CHI). Inicia a las 5:05 pm. La Coreañera . El concierto empieza a las 6:15 pm.

. El concierto empieza a las 6:15 pm. Los Askis . Comienza a las 7:30 pm.

. Comienza a las 7:30 pm. Mosaico Sonidero. Concierto inicia a las 9:05 pm.

Recuerda que los eventos en el Zócalo son para toda la familia y completamente gratuitos, a excepción de los productos que venden los artesanos mexicanos. Para consultar el resto de actividades te recomendamos mantenerte pendiente de las noticias de N+ o checar la Cartelera CDMX.

