¿Circo y Pista de Hielo? Qué Evento Hay en Zócalo CDMX del 24 al 26 de Abril 2026; Actividades

Muchos esperan con ansias el concierto de 31 Minutos, pero antes mucha gente quiere saber qué evento hay en el Zócalo de la CDMX a partir de mañana, por eso acá te aclaramos si habrá circo y pista de hielo y la lista de actividades que estarán gratis del 24 al 26 de abril 2026 en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Desde que confirmó la presencia de 31 Minutos en el Zócalo CDMX, en una nota ya te dijimos a qué hora será el concierto para festejar el Día del Niño y la Niña en la explanada del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Video: Zócalo Abarrotado Por Concierto de Andrea Bocelli en CDMX

¿Qué evento hay en el Zócalo mañana 24 de abril?

Desde este viernes 24 y hasta el domingo 26 de abril se va a llevar a cabo la segunda edición del Zocalito de las Infancias en la plancha de la Plaza de la Constitución, evento gratuito que llenará el corazón de la capital con juegos y diversas actividades para niñas y niños.

Nota relacionada: 90 Frases de Día del Niño 2026: Palabras de Felicitación Cortas y Bonitas para el 30 de Abril

De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el evento en el Zócalo dará inicio desde las 10:00 horas (tiempo del centro de México). de la mañana del viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril 2026. Se espera que tenga una duración diaria de ocho horas, por lo que las actividades terminarían alrededor de las 18:00 de la tarde.

Este viernes 24 inicia el #ZócalitoDeLasInfancias.



A partir de las 10 horas arranca esta gran fiesta para niñas y niños, con cuentos, actividades y muchas experiencias para compartir en familia. Un espacio pensado para que las infancias jueguen, imaginen y vivan su derecho a… pic.twitter.com/Bda6ZY1v2N — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 23, 2026

¿Habrá pista de hielo y circo en el Zócalo? Lista de actividades

El evento Zocalito de las Infancias 2026 va a contar con diversas actividades y juegos este fin de semana y aunque aún no se confirma si habrá circo, a continuación te dejamos todo lo que hay en el Zócalo de forma oficial a partir de mañana:

Conciertos.

Talleres infantiles.

Tirolesa.

Canchas y otras áreas deportivas.

Pista de patinaje con tecnología que simula hielo .

. Museos y exposiciones al aire libre.

Funciones de lucha libre.

Experiencias inmersivas del Museo de Historia Natural.

Globos aerostáticos.

Laboratorios para la experimentación científica.

Nota relacionada: ¿Habrá Venta de Alcohol en FIFA Fan Fest 2026? Esta Bebida se Podrá Comprar en el Zócalo CDMX

Aunque el evento en el Zócalo CDMX está programado para realizarse hasta el domingo 26 de abril 2026, Zocalito de las Infancias terminará oficialmente hasta el jueves 30 de abril, con el concierto de 31 Minutos en la plancha del Centro Histórico., el cual será totalmente gratis.

Historias recomendadas: