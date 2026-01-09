¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 10 y 11 de Enero y A Qué Hora Inicia? Lista de Actividades

Llegó un nuevo fin de semana y para todas las personas que aún no saben qué hacer, acá te contamos qué evento hay en el Zócalo de la CDMX mañana sábado 10 y el domingo 11 de enero 2026 y las actividades que se realizarán, pues miles de personas se darán cita en la explanada del Centro Histórico de la Ciudad de México para disfrutar del arte mexicano.

Justo este viernes 9 de enero se llevó a cabo la inauguración de dicho evento en el Zócalo de México. La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada invitó a todos los habitantes de la capital a darse una vuelta por la explanada de la Plaza de la Constitución, para que disfruten de un hecho "monumental".

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 10 y 11 de enero?

El evento que hay hoy en el Zócalo es la exposición "Nopalera en el corazón", que celebra la cultura y el arte mexicano con diferentes tipos de nopales.

Como ya te dijimos "Nopalera en el corazón" del Zócalo de México es una exposición que se va a poder ver gratis en la explanada del Centro Histórico de la CDMX , aunque desde hace unos días ya pueden apreciarse diferentes esculturas relacionadas con la temática.

¿A qué hora inicia el evento en el Zócalo CDMX este 10 y 11 de enero 2026?

Debido a que el evento es una exposición monumental "Nopalera en el corazón" va a estar instalada en la explanada del Centro Histórico de la CDMX hasta el próximo 8 de febrero 2026 y se puede acudir en cualquier horario a verla, ya que es una actividad totalmente gratuita.

Te recomendamos acudir al evento en el Zócalo durante la mañana y tarde de este fin de semana, ya que será el mejor momento para que te tomes fotos en las diferentes esculturas que se encuentran instaladas.

Entre las actividades que habrá en el Zócalo CDMX por "Nopalera en el corazón" en la explanada se encuentran instaladas más de 200 esculturas monumentales de nopales intervenidas por artistas y colectivos mexicanos, cada una con temática única.

