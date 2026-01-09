¿Qué Carros Sí Circulan Mañana 10 de Enero? Placas Exentas en CDMX y Edomex Pese a Contingencia

Por segunda vez en el año se activó la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México y el Doble Hoy No Circula, por esa razón acá te decimos qué carros sí circulan mañana sábado 10 de enero 2026 y la lista de placas de autos exentas del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

Fue durante la tarde del jueves 8 de enero cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia en CDMX y Edomex y la mantuvo hasta la mañana y tarde del viernes, por eso en una nota ya te dijimos cómo aplico el Doble No Circula 9 de enero 2026.

¿Qué carros sí circulan hoy 10 de enero 2026?

Con la Contingencia Ambiental aún activa hasta este momento, si nos guiamos por el calendario del Hoy No Circula los autos que sí circulan este sábado 10 de enero, sin riesgo ni problema de multa, son todos lo siguientes:

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Para personas con discapacidad.

En caso de que se suspenda la Contingencia Ambiental en CDMX y el Estado de México, los coches que sí van a poder circular durante todo este sábado son estos:

Vehículos con holograma cero

Carros con holograma doble cero

Tractores agrícolas

Maquinaria de construcción

Motocicletas

Autos eléctricos

Vehículos híbridos

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Coches de personas con discapacidad

Con pase turístico

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Será durante las próximas horas cuando la CAMe confirme si habrá Doble No Circula sabatino y la lista de terminación de placas que sí van a poder circular este sábado 10 de enero, el segundo del mes. En caso de que el programa opere de forma habitual, quienes transitan son los siguientes:

Vehículos con holograma 1 y terminaciones de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Para todos los carros y placas que no circulan este sábado 10 de enero 2026, te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica en un horario de 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

