¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX Mañana 9 de Enero 2026? Horario de Inauguración y Actividades

Luego de realizar el Festival de Luces de Invierno y el alumbrado navideño, habrá un nuevo evento en el Zócalo de la CDMX este fin de semana, por tal motivo acá te decimos qué hay mañana 9 de enero 2026 en la explanada del Centro Histórico de la Ciudad de México., el horario de la inauguración y toda las actividades que habrá totalmente gratis.

Durante los primeros días de enero 2026 se llevaron a cabo conciertos en el Zócalo CDMX con motivo del Festival Luces de Invierno. Y ahora que la música y demás actividades llegaron a su fin, la explanada de la Plaza de la Constitución ahora se prepara para presentarle a los capitalinos una nueva exposición totalmente gratuita.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX 9 de enero 2026?

El evento que hay hoy en el Zócalo es la inauguración de la exposición "Nopalera en el corazón", que celebra la cultura y el arte mexicano con diferentes tipos de nopales.

Como ya te dijimos "Nopalera en el corazón" del Zócalo de México es una exposición que se va a poder ver gratis en la explanada del Centro Histórico de la CDMX , aunque desde hace unos días ya pueden apreciarse diferentes esculturas relacionadas con la temática.

¿A qué hora es la inauguración del evento en el Zócalo este 9 de enero?

La inauguración Nopalera en el corazón se va a realizar en punto de las 10:30 horas de este viernes 9 de enero, en la explanada del Zócalo capitalino. Se espera que en dicho acto estén autoridades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y probablemente la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Por ahora se desconocen las actividades que habrá y el tiempo que va a durar el evento "Nopalera en el corazón" en el Zócalo CDMX, pero se espera que haya más de 200 esculturas monumentales de nopales intervenidas por artistas y colectivos mexicanos, cada una con temática única.

