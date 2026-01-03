Concierto en el Zócalo CDMX Hoy: ¿Quién Toca el 3 y 4 de Enero? Horario y Artistas que Estarán

Están por finalizar los conciertos en el Zócalo de la CDMX y para que no te pierdas el Festival de Luces de Invierno, acá te decimos quién toca hoy 3 y mañana 4 de enero 2026, el horario de las actividades y demás detalles del evento que se lleva a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que son totalmente gratis.

El Año Nuevo empezó con mucha música, ya que el evento en el Zócalo CDMX dejó un concierto el 2 de enero y en la celebración de Fin de Año en la plancha de la Plaza de la Constitución.

¿Cuándo termina el evento en el Zócalo CDMX?

El Festival de Luces de Invierno que se realiza en la plancha del Zócalo hoy termina este domingo 4 de enero, justo en la víspera de la llegada de los Reyes Magos. Luego de 15 días seguidos de actividades y conciertos, el Gobierno de la CDMX pone fin a la verbena navideña en el Centro Histórico.

Para que no te pierdas de todas las actividades que hay en el Zócalo, acá te dejamos todo lo que se puede ver en la plancha de la Plaza de la Constitución:

Tres árboles navideños iluminados, decorados con nochebuenas provenientes del Suelo de Conservación.

14 esculturas lumínicas con motivos navideños y de juguetes tradicionales mexicanos.

Túnel de Luz Monumental, considerado el más grande de México, con una dimensión de 150 metros de largo por 20 metros de ancho.

Nacimiento Monumental.

120 expositores dedicados a la venta de artesanías mexicanas.

Obras de teatro.

¿Quién toca en el Zócalo hoy 3 y mañana 4 de enero 2026?

Para los dos últimos días de actividades en el Zócalo por el Festival Luces de Invierno habrá hasta siete actividades y conciertos en la plancha del Centro Histórico CDMX. A continuación te decimos quién estará en vivo este fin de semana:

Concierto en el Zócalo 3 de enero 2026

Obra de teatro "Domte". Cía. Nacho Flores.

DJ Santiago Show.

Fania Delena y la Rebelión Rumbera.

La Orquesta de Pérez Prado.

Jorge Carmona. La voz del barrio.

Orquesta Canela.

Evento en el Zócalo 4 de enero 2026

Obra de teatro "Domte". Cía. Nacho Flores.

Ari Vargas.

Orquesta Infantil de la Magdalena Contreras.

Camila Guevara.

Valeria Jasso.

Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club.

Ana Tijoux.

¿A qué hora es el concierto en el Zócalo CDMX hoy en vivo?

Los conciertos en el Zócalo CDMX de hoy 3 y mañana 4 de enero inician a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y terminan alrededor de las 21:00 horas de la noches, eso quiere decir que el evento va a tener una duración de hasta nueve horas, aproximadamente. Para que no te pierdas a ningún artista, acá te dejamos el horario de todos los que van a cantar:

3 de enero 2026

Obra de teatro "Domte". Cía. Nacho Flores: Primera función 12:00 horas; segunda función 16:05 horas. DJ Santiago Show: 15:00 horas. Fania Delena y la Rebelión Rumbera: 16:00 horas. La Orquesta de Pérez Prado: 17:00 horas. Jorge Carmona. La voz del barrio: 18:25 horas. Orquesta Canela: 19:50 horas.

4 de enero 2026

Obra de teatro "Domte". Cía. Nacho Flores: De 15:00 a 16:00 horas .

. Ari Vargas: De 13:00 a 14:00 horas .

. Orquesta Infantil de la Magdalena Contreras: De 14:00 a 15:00 horas .

. Camila Guevara: De 16:00 a 16:45 horas .

. Valeria Jasso: De 17:00 a 17:50 horas .

. Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club: De 18:05 a 19:10 horas .

. Ana Tijoux: De 19:30 a 21:00 horas.

Con toda la información brindada para los últimos días del evento en el Zócalo, te recordamos que la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está abierta, pues es la más cercana para llegar a la plancha del Centro Histórico.

