¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el Sábado 7 de Febrero? Horario y Lista de Actividades Gratis

Si no sabes qué hacer este fin de semana en la capital del país, habrá un evento en el Zócalo de la CDMX este sábado 7 de febrero que promete llenar la calles aledañas al Centro Histórico de la Ciudad de México, por tal motivo acá te decimos qué hay, a qué hora empieza el show y la lista de actividades gratis que habrá durante la celebración del Año Nuevo Chino 2026.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el sábado 7 de febrero 2026?

El evento que hay en el Zócalo CDMX este sábado 7 de febrero es la celebración del Nuevo Año Chino 2026, el cual se realizara en el Museo Nacional de la Culturas del Mundo, recinto ubicado en la calle Moneda, frente a la plancha de la Plaza de la Constitución del Centro Histórico.

Además de los festejos por el Año Nuevo Chino en el Centro Histórico CDMX, en el Zócalo de México también seguirá disponible la exposición monumental "Nopalera en el corazón", la cual estará disponibles hasta este domingo 8 de febrero y en ella se pueden apreciar más de 200 esculturas.

¿A qué hora es el evento en el Zócalo 7 de febrero 2026?

Los festejos por la celebración del Año Nuevo darán inicio desde las 10:00 horas de la mañana del sábado 7 de febrero 2026. Por ahora se desconoce la duración que va a tener dicho evento en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pero se espera la presencia de miles de personas, ya que la entrada es totalmente gratis.

¿Qué actividades habrá en el Zócalo CDMX por el Año Nuevo Chino 2026?

Aunque el desfile del Año Nuevo Chino es lo que más quiere ver la gente en la CDMX, a continuación te dejamos la lista de todas las actividades gratis que habrá este 7 de febrero por dicha celebración:

Desfile del Año Nuevo Chino:

Danzas tradicionales chinas.

Presentación de artes marciales.

Conferencias y talleres sobre la historia y costumbres de China.

Concurso de disfraces temáticos.

Ahora que ya se sabe qué evento hay en el Zócalo este 7 de febrero 2026, es importante mencionar que el desfile por el Año Nuevo Chino tendrá música, seis leones y al menos 30 dragones desfilando por las calles del Centro Histórico de la CDMX.

