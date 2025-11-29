¿Qué Hay Hoy 29 de Noviembre 2025 en Reforma? Horarios de Eventos y Cierres

Con el inicio de las fiestas por la temporada navideña, son decenas de eventos los que se realiza en la Ciudad de México, que ya de por sí cada fin de semana cuenta con una extensa agenda cultural y de entretenimiento. No obstante, para este sábado 29 de noviembre las actividades se han anunciado para llevarse a cabo en las principales vialidades de la capital, lo que ha llevado a la gente a preguntarse ¿qué hay en Reforma hoy?

Como te hemos dado a conocer previamente en N+, para hoy se espera cerca de una decena de movilizaciones, entre protestas y rodadas de 'bikers', además de un concierto gratuito masivo.

¿Qué hay hoy en Reforma?

Para este sábado 29 de noviembre 2025 se ha anunciado un desfile navideño que partirá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Se prevé que inicie a las 15:00 horas y vaya por la siguiente ruta:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Glorieta del Ahuehuete

Monumento a la Revolución

También se realizará un mega concierto en el Monumento a la Revolución, a unas cuadras de Paseo de la Reforma, por el Día Mundial del Sida, que se realizará bajo el lema "Unidos por la música en una promesa: prevenir, vivir y actuar frente al VIH".

La cartelera para dicho evento está conformada por los siguientes artistas:

Fey.

"Despechadas" Roció Banquells y Manoella Torres.

Christian Chávez.

El elenco de La Más Draga 7.

Zemmoa.

León Leiden.

Lalo Capetillo.

Viviana Baeza.

Ferjo.

El concierto dará inicio a las 17:00 horas y se prevé que lleguen miles de personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación y planear la ruta.

¿Qué estaciones de Metrobús estarán cerradas por evento en Reforma hoy 29 de noviembre 2025?

Línea 1 Indios Verdes - Doctor Gálvez

Hora 11:00 a 19:00 horas

Sin servicio: Hamburgo, Reforma y Buenavista

Línea 4 Buenavista -Aeropuerto T2

Hora: Todo el día

Sin servicio: Vocacional 5 a Plaza de la República

Línea 7 Indios Verdes - Campo Marte

Hora 11:00 a 20:00 horas

Sin servicio: El Ángel a Hidalgo, Ruta Alameda Tacubaya a Glorieta Cuitláhuac



