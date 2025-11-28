¿Qué Evento Hay en el Monumento a la Revolución el Domingo 30 de Noviembre? Agenda del Concierto

Para todas las personas que no sepan qué hacer en la CDMX este fin de semana, acá te contamos qué evento habrá en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México este domingo 30 de noviembre 2025, pues habrá un concierto totalmente gratis y que reunirá a grandes artistas.

Apenas el pasado 23 de noviembre hubo un evento en el Monumento a la Revolución protagonizado por el cantante El Bogueto y el streamer, Adriano Zendejas, también conocido como "Maestro Shifu". Dicha convivencia dejó cinco personas atropelladas, varios comercios dañados y caos vial en la zona centro de la capital.

Video: Concentración en Monumento a la Revolución Genera Cortes Viales en la CDMX

¿Qué evento hay en el Monumento a la Revolución el domingo 30 de noviembre 2025?

El evento que promete llenar la explanada del Monumento a la Revolución CDMX este domingo 30 de noviembre es el mega concierto por el Día Mundial del Sida, que se realizará bajo el lema "Unidos por la música en una promesa: prevenir, vivir y actuar frente al VIH".

Nota relacionada: No Solo en CU: ¿Dónde Habrá Más Sedes de Noche de las Estrellas 2025 CDMX? Alcaldía por Alcaldía

El concierto en el Monumento a la Revolución dará inicio en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) del 30 de noviembre 2025 y debido a que la entrada es totalmente gratis, se espera lleno total en esta parte del centro de la Ciudad de México.

Video: Disparos en la Col. Hipódromo Condesa Hoy: Sujetos Armados Asesinan a Hombre en Calles de la CDMX

¿Qué artistas estarán en el concierto en el Monumento a la Revolución CDMX del 30 de noviembre 2025?

De acuerdo con el cartel del evento, más de 10 artistas estarán en el concierto por el Día Mundial del Sida. Los encargados que se harán cargo de hacer cantar y bailar al público son los siguientes:

Fey.

"Despechadas" Roció Banquells y Manoella Torres.

Christian Chávez.

El elenco de La Más Draga 7.

Zemmoa.

León Leiden.

Lalo Capetillo.

Viviana Baeza.

Ferjo.

Nota relacionada: Cambios en Camiones de Transporte Público CDMX por Ruta Libre de Violencia: ¿Qué Va a Pasar?

Además del concierto, el evento en el Monumento a la Revolución del 30 de noviembre 2025 también contará con pruebas rápidas gratuitas de VIH, se dará información sobre su prevención y tratamiento y también se distribuirán condones sin costo alguno.

Historias recomendadas: