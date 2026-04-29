¿Qué Pasó en Estacionamiento del Centro CDMX? Encuentran a una Mujer Muerta

La mañana de hoy, 29 de abril de 2026, se registró un fatal accidente en la zona Centro de la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos qué pasó al interior de un estacionamiento público.

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¿Qué pasó en estacionamiento del Centro CDMX?

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer comerciante habría muerto luego de caer de un primer piso.

Los hechos ocurrieron en un estacionamiento público, ubicado entre las calles Pino Suárez y Rinconada de Jesús, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Al lugar del accidente llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de Protección Civil y peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para realizar las investigaciones correspondientes.

Video: Hallan a Mujer Muerta en Estacionamiento de la Col. Centro, CDMX

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Mapa de la zona del accidente en estacionamiento público del Centro CDMX

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Con información de N+.

RMT