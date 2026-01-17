¿Qué Pasó Hoy en la Avenida Insurgentes, a la altura de Perisur?

A través de su cuenta en X, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que manifestantes mantienen bloqueada la circulación en avenida Insurgentes, a la altura de Eje 10 Sur.

Debido a esta situación, el servicio de la Línea 1 del Metrobús se encuentra suspendido entre Ciudad Universitaria y Villa Olímpica. No obstante, la operación continúa de Indios Verdes a Doctor Gálvez, así como del paradero El Caminero a la estación Corregidora.

Los manifestantes son estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quienes mantienen el bloqueo como parte de una manifestación.

Más de 100 días en paro

La Facultad de Arquitectura de la UNAM lleva ya más de 100 días en paro. Este 16 de enero, la UNAM difundió a través de un comunicado, que se había hecho una consulta interna para definir si se reanudaban las actividades o no.

De acuerdo con autoridades de la UNAM, 59% de los participantes decidieron la reanudación de actividades. Sin embargo, estudiantes aseguran que el regreso a clases es una imposición.

Bloqueo en CDMX: Alumnos de la UNAM Bloquean Insurgentes y Piden Salud Mental

La Facultad de Arquitectura inició un paro total indefinido a partir del 13 de octubre de 2025. Esta decisión fue tomada por la Asamblea Estudiantil tras una votación realizada entre el 11 y el 12 de octubre.

La comunidad estudiantil expresó su preocupación por la seguridad en el campus, especialmente después de varios incidentes, como una amenaza de bomba y el homicidio de un estudiante en el CCH Sur.

