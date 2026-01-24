¿Qué Pasó Hoy, Sábado 24 de enero en Estación Centro Médico de Línea 9 del Metro?

La noche de este sábado 24 de enero, usuarios del Metro de la Ciudad de México denunciaron severas afectaciones en el servicio de la Línea 9, particularmente en la estación Centro Médico, donde trenes permanecieron detenidos por varios minutos.

A través de la red social X, un usuario expresó su inconformidad señalando que llevaban más de 20 minutos detenidos dentro del tren, sin aire acondicionado y sin información clara sobre lo que estaba ocurriendo. “¿Metro CDMX qué pasa en la Línea 9? Llevamos 20 minutos parados en Centro Médico y con el aire acondicionado apagado”, escribió.

Ante las quejas, la cuenta oficial del Metro respondió que la marcha de los trenes era lenta debido a una revisión en la zona de vías y aseguró que en breve se normalizaría la circulación. Además, exhortó a los usuarios a permitir el libre cierre de puertas, descender del vagón antes de ingresar y respetar la línea amarilla de seguridad.

Sin embargo, la explicación no convenció a varios pasajeros, quienes señalaron que el retraso superaba una hora y reclamaron la falta de información precisa. “Solo dicen que la marcha es lenta y no informan, llevamos más de una hora de retraso… sean honestos e informen al público”, escribió otro usuario visiblemente molesto.

Hasta el momento, el Metro no ha dado más detalles sobre la causa exacta de la revisión ni el tiempo real que tomó restablecer el servicio.

