¿Qué Pasó Hoy, Sábado 24 de Enero en la Carretera México-Pachuca?

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) informó que actualmente se registra una fuga de gas natural en un ducto, ubicado en un camino interparcelario, a la altura del fraccionamiento Rancho Don Antonio, en el municipio de Tizayuca.

Ante esta situación, elementos de la SSPH activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, asegurando el tramo y realizando el cierre preventivo de la vialidad en ambos sentidos en la carretera México-Pachuca, con el objetivo de proteger la integridad de la población.

Piden evitar la zona

Las labores se desarrollan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), mientras se llevan a cabo las acciones necesarias para controlar el incidente.

Hasta el momento no se reportan lesionados. Se exhorta a la ciudadanía a evitar la zona, utilizar rutas alternas y mantenerse atenta a la información emitida por los canales oficiales.

