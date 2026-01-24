Vuelca Pipa de Gas en Bulevar Mazón López en Hermosillo, Sonora; Hay Calles Cerradas en la Zona
Una pipa volcó sobre el bulevar Mazón López en Hermosillo y genera movilización de autoridades.
Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este sábado al nororiente de Hermosillo, luego del volcamiento de una pipa de gas sobre el bulevar Mazón López, a la altura de la calle 7 de Noviembre.
De acuerdo con información de la Policía Municipal, elementos de Tránsito mantienen cierres y desvíos en la zona mientras el Departamento de Bomberos realiza maniobras para asegurar el lugar y evitar cualquier riesgo por posible fuga de combustible.
Activan rutas alternas tras volcamiento de pipa en Hermosillo
Las autoridades pidieron a los automovilistas que circulan de norte a sur utilizar vías alternas. Entre las opciones están la carretera internacional, la prolongación Morelos o el libramiento. Para tránsito local, la desviación recomendada es por el bulevar Mazón López hacia calle Las Rivieras y avenida Salamanca.
La corporación llamó a manejar con precaución y atender las indicaciones del personal en sitio, ya que las labores podrían extenderse durante las próximas horas.
