Localizan con Dron a Presunto Ladrón de Vehículos en la Colonia Sahuaro en Hermosillo, Sonora

Juan Armando "N", de 34 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de ser ubicado con cámaras de videovigilancia aérea en la colonia El Sahuaro, al poniente de Hermosillo.

Fue el viernes pasado cuando el sujeto fue capturado tras el despliegue de drones en la zona, al ser señalado como presunto responsable del delito de robo de vehículo.

De acuerdo con la corporación municipal, el sospechoso cometió el ilícito al filo de las 10:00 de la mañana, en las calles Lázaro Mercado y Chilpancingo.

Minutos después, un dron de la Policía Municipal detectó un vehículo sedán modelo 2011 de color guinda en la calle De Los Maestros, confirmándose las características del vehículo y el sospechoso.

Al confirmarse las características del sospechoso, las autoridades procedieron a su búsqueda e interceptaron al conductor en la avenida Culiacán, donde fue finalmente detenido por los los agentes municipales.

Más tarde, Juan Armando "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Detienen a robacoches tras persecución en Hermosillo

El pasado sábado 17 de enero de 2026, en un operativo implementado por la Policía Municipal durante el fin de semana, se logró la detención de un presunto robacoches, luego de una larga persecución que se activó tras el reporte del despojo de un vehículo en el sector poniente de la ciudad.

De acuerdo con la información de la Policía Preventiva, el reporte indicaba el robo de un automóvil en las calles Capri y Colosio, en la colonia Los Arcos, por lo que oficiales municipales iniciaron un despliegue para ubicar la unidad.

Durante el operativo, los agentes lograron identificarla, iniciando una persecución a una camioneta Ford Expedition, color guinda, modelo 2010, que coincidía con las características del vehículo despojado. Esto se prolongó por diversas vialidades, manteniéndose la coordinación entre las unidades policiales para evitar riesgos a la ciudadanía.

Finalmente, lograron darle alcance al vehículo en las calles Templo Mitla, entre Netzahualcóyotl y Ahuizotl, en la colonia Valle del Márquez, al sur de la ciudad donde fue detenido Javier “N”, de 36 años de edad, señalado como presunto responsable del robo.

La Policía Municipal informó que durante la persecución, el ahora detenido realizó al menos un disparo en contra de una patrulla, lo que elevó el nivel de riesgo del operativo. Tras su aseguramiento, los agentes le decomisaron un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 especial, que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

El presunto robacarros, el arma asegurada y el vehículo recuperado, quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

Gustavo Moreno N+

