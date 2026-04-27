¿Qué Pasó en Insurgentes Hoy? Caos por Unidad del Metrobús CDMX

La mañana de hoy, 27 de abril de 2026, hubo caos vial en varios puntos de Ciudad de México; aquí te decimos qué pasó en Insurgentes, vialidad colapsada por una unidad del Metrobús CDMX.

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¿Qué pasó en Insurgentes hoy?

Este lunes, una unidad del Metrobús CDMX se quedó completamente atravesada en Insurgentes Norte a la altura del Eje 2 Norte Eulalia Guzmán, con dirección a Indios Verdes.

De acuerdo con los primeros reportes, una falla mecánica habría dejado varada a la unidad del Metrobús, generando caos vial en la zona.

La unidad del Metrobús quedó en medio de ambas vialidades por más de media hora, por una falla en el sistema de frenos.

Hay afectación vial en Eje 2 Norte e Insurgentes Norte en dirección a Indios Verdes por una unidad de Metrobús que se quedó varada por una falla mecánica.



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Sin embargo, aunque una grúa llegó para mover la unidad, técnicamente fue imposible, pues tenían que esperar a que los frenos se liberaran por la presión del aire.

Por este caso, el servicio en la Línea 1 del Metrobús fue interrumpido por varios minutos, afectando a decenas de pasajeros.

Minutos después, la unidad del Metrobús fue retirada y el servicio se restableció en la Línea 1, que va por Insurgentes, del Caminero a Indios Verdes.

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Mapa de Insurgentes y Eje 2 Norte

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Con información de N+.

RMT