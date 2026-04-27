¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 27 de Abril 2026? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 27 de abril de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Desde el amanecer de este lunes, la autopista registró carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.

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Afectaciones en la México-Querétaro

Todos los días, tanto Capufe como la Guardia Nacional emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad en las últimas horas:

05:46 horas: Carga vehicular en la plaza de cobro de Tepotzotlán , dirección Ciudad de México, sin reporte de incidentes.

Carga vehicular en la , dirección Ciudad de México, sin reporte de incidentes. 07:17 horas: En el km 33, dirección CDMX, carga vehicular por labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de Capufe.

En el km 33, dirección CDMX, carga vehicular por labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de Capufe. 07:18 horas: Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. 07:31 horas: Reducción de carriles en el km 83, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino).

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Con información de N+

spb