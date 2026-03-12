¿Quiénes Sí Circulan Mañana 13 de Marzo 2026 en CDMX y Edomex? Carros Sin Restricción

Tras la suspensión de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, existen dudas sobre cómo aplican las restricciones vehiculares para este viernes. Por lo que en N+ te decimos qué autos sí circulan este 13 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en su reporte de las 20:00 horas del 11 de marzo dio a conocer que se suspendía la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, dado que se había disipado la concentración de contaminantes. Sin embargo el Hoy No Circula opera con normalidad desde entonces.

De hecho, ya te adelantamos si vuelve el Doble Hoy No Circula para este viernes 13 de marzo. Así como en qué horarios sale el comunicado CAMe en el que se da a conocer si se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.

Tanto la CAMe, como la Secretaría de Medio Ambienta y Recursos Naturales, así como las autoridades ambientales capitalinas y mexiquenses se mantienen atentas a la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas.

Video: Última Hora: Se Suspende la Contingencia Ambiental en el Valle de México

¿Quiénes sí circulan mañana 13 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex?

Dado que este viernes no hay Contingencia Ambiental, sólo aplica el Hoy No Circula habitual. Y a continuación te detallamos qué color de engomado y terminación de placa sí pueden circular por calles del Valle de México.

Autos con Holograma 1 y 2 , cuyo color de ENGOMADO sea distinto al AZUL y terminación de PLACA diferente a 1 y 2.

, cuyo color de y terminación de Autos híbridos

Autos eléctricos

Motocicletas

Vehículos con placas de persona con discapacidad

Ten en cuenta que los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa. Por lo que puedes circular indistintamente del color de su engomado y terminación de placa.

¿Cuál es la calidad del aire hoy jueves 12 de marzo de 2026?

Hasta las 15:00 horas de este jueves, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que la calidad del aire es de "aceptable" a "Buena" en el Valle de México, por lo que se indica que hay un riesgo de moderado a bajo para la salud.

Sin embargo, para las 14:00 horas el índice de Radiación Ultravioleta se ubicaba en 10, es decir: 'Muy Alto', por lo que si realizas actividades en exteriores, entre las recomendaciones está utilizar protector solar de amplio espectro SFP 30+ cada dos horas.

Además se dio a conocer que entre las 15:00 y 18:00 horas se registrarían lluvias e intervalos de chubascos, acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México y la Ciudad de México.

Además, se advirtió que los fuertes vientos pueden ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Video: "Tengo que Ver a Mi Abuela en el Hospital": Infractores en Contingencia; Conductores Desafían el Doble Hoy No Circula en la CDMX

