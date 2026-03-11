¿Qué Autos Verifican en Marzo 2026 en CDMX? Así Queda el Calendario de Verificación Vehicular

Si eres automovilista es importante que tengas en cuenta cuándo te toca realizar la verificación vehicular, que es una obligación que aplica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), para que así evites multas y puedas circular sin ningún inconveniente. Te decimos qué autos verifican en marzo de 2026.

Para hacer la verificación, es necesario que tu auto no cuente con adeudos de tenencia, infracciones al Reglamento de Tránsito o sanciones impuestas por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o que tenga pendientes fotocívicas en el portal oficial de Internet de la Agencia Digital de Innovación Pública.

Cabe destacar que la verificación vehicular es obligatoria para los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la Ciudad de México, en otras entidades federativas o con matrícula federal que de manera voluntaria soliciten el servicio de verificación en la capital del país. Recuerda que los vehículos deben realizar la verificación conforme al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de la placa.

¿Qué autos verifican en marzo?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México dio a conocer el calendario de verificación vehicular para el primer semestre del año. Así queda durante marzo:

Engomado Rosa, terminación de placa 7-8 (febrero-marzo).

Engomado Rojo, terminación de placa 3-4 (marzo-abril).

Los vehículos deben realizar la verificación de emisiones vehiculares y revisión de componentes de control ambiental cada semestre, salvo el caso de los que obtengan un holograma doble cero “00”, en ese caso la unidad estará exenta de la obligación de verificar sus emisiones hasta por tres semestres de verificación vehicular posteriores al semestre en que se obtuvo.

Con información de N+

