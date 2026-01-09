¿Cómo Separar la Basura que Se Llevan en Domingo? Ejemplos de Residuos que Recolectan
N+
Todos los días en la CDMX se debe separar a basura para que sea recolectada; revisa los ejemplos de residuos que se llevan en domingo
COMPARTE:
Considera que en la Ciudad de México (CDMX) hay una nueva forma de separación de basura que es obligatoria, en N+ te informamos qué tipo de residuos se llevan en domingo para que lo tomes en cuenta y unos ejemplos.
Para que evites confusiones y sanciones, es importante saber qué tipo de basura se tira los domingos y cómo debe entregarse, porque las autoridades capitalinas informaron que en caso de no segregarla no se la llevarán los trabajadores de limpia, anteriormente en N+ te informamos qué dijeron en ¿A Partir de Cuándo se Debe Separar Obligatoriamente la Basura en CDMX?.
Nota relacionada: ¿Qué Tipo de Basura Se Llevan Hoy Miércoles en CDMX? Así Debes Separarla.
¿Qué tipo de basura se tira en domingo?
Los domingos están destinados principalmente a residuos reciclables y a los de manejo especial y voluminosos. Aquí te compartimos ejemplos de los materiales que pueden reutilizarse o transformarse en nuevos productos:
- Papel y cartón.
- Plásticos.
- Vidrio.
- Metales y aluminio.
- Ropa y textiles.
- Madera.
- Envases multicapa (como los tipo Tetrapack).
¿Cuáles son los residuos voluminosos que se llevan en domingo?
Este tipo de desechos únicamente se recibe los domingos, debido a su tamaño o tratamiento especial:
- Colchones.
- Muebles.
- Aparatos electrónicos.
- Pilas.
- Llantas.
Para facilitar la recolección y el reciclaje, sigue estas recomendaciones:
- Separa los residuos por fracción (reciclables y voluminosos).
- Entrégalos limpios y secos, siempre que sea posible.
- Cartón y papel: secos, doblados y sin restos de comida.
- No mezcles residuos reciclables con basura orgánica u otros desechos.
- Envases y botellas deben ir vacíos; aplástalos para reducir su volumen.
Historias recomendadas:
- Nuevo Apoyo Económico de 50 Mil Pesos: Estos Comerciantes Pueden Solicitarlo en CDMX.
- Macron Considera que Trump se Está Alejando de Algunos Aliados.
- Esto Pasará con tu Línea Celular a partir de Mañana 9 de Enero 2026: ¿Qué Debes Hacer?.
FBPT