¿Cómo Separar la Basura que Se Llevan en Domingo? Ejemplos de Residuos que Recolectan

Considera que en la Ciudad de México (CDMX) hay una nueva forma de separación de basura que es obligatoria, en N+ te informamos qué tipo de residuos se llevan en domingo para que lo tomes en cuenta y unos ejemplos.

Para que evites confusiones y sanciones, es importante saber qué tipo de basura se tira los domingos y cómo debe entregarse, porque las autoridades capitalinas informaron que en caso de no segregarla no se la llevarán los trabajadores de limpia, anteriormente en N+ te informamos qué dijeron en ¿A Partir de Cuándo se Debe Separar Obligatoriamente la Basura en CDMX?.

¿Qué tipo de basura se tira en domingo?

Los domingos están destinados principalmente a residuos reciclables y a los de manejo especial y voluminosos. Aquí te compartimos ejemplos de los materiales que pueden reutilizarse o transformarse en nuevos productos:

Papel y cartón.

Plásticos.

Vidrio.

Metales y aluminio.

Ropa y textiles.

Madera.

Envases multicapa (como los tipo Tetrapack).

¿Cuáles son los residuos voluminosos que se llevan en domingo?

Este tipo de desechos únicamente se recibe los domingos, debido a su tamaño o tratamiento especial:

Colchones.

Muebles.

Aparatos electrónicos.

Pilas.

Llantas.

Para facilitar la recolección y el reciclaje, sigue estas recomendaciones:

Separa los residuos por fracción (reciclables y voluminosos).

Entrégalos limpios y secos, siempre que sea posible.

Cartón y papel: secos, doblados y sin restos de comida.

No mezcles residuos reciclables con basura orgánica u otros desechos.

u otros desechos. Envases y botellas deben ir vacíos; aplástalos para reducir su volumen.

