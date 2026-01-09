Inicio Ciudad de México ¿Cómo Separar la Basura que Se Llevan en Domingo? Ejemplos de Residuos que Recolectan

¿Cómo Separar la Basura que Se Llevan en Domingo? Ejemplos de Residuos que Recolectan

|

N+

-

Todos los días en la CDMX se debe separar a basura para que sea recolectada; revisa los ejemplos de residuos que se llevan en domingo

Camión de basura en CDMX.

Los días domingo es obligatorio separar la basura para que la recolecten. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Considera que en la Ciudad de México (CDMX) hay una nueva forma de separación de basura que es obligatoria, en N+ te informamos qué tipo de residuos se llevan en domingo para que lo tomes en cuenta y unos ejemplos.

Para que evites confusiones y sanciones, es importante saber qué tipo de basura se tira los domingos y cómo debe entregarse, porque las autoridades capitalinas informaron que en caso de no segregarla no se la llevarán los trabajadores de limpia, anteriormente en N+ te informamos qué dijeron en ¿A Partir de Cuándo se Debe Separar Obligatoriamente la Basura en CDMX?.

Video: Así Comienza la Separación de Basura en CDMX Hoy 1 de Enero de 2026

Nota relacionada: ¿Qué Tipo de Basura Se Llevan Hoy Miércoles en CDMX? Así Debes Separarla.

¿Qué tipo de basura se tira en domingo?

Los domingos están destinados principalmente a residuos reciclables y a los de manejo especial y voluminosos. Aquí te compartimos ejemplos de los materiales que pueden reutilizarse o transformarse en nuevos productos:

  • Papel y cartón.
  • Plásticos.
  • Vidrio.
  • Metales y aluminio.
  • Ropa y textiles.
  • Madera.
  • Envases multicapa (como los tipo Tetrapack).

¿Cuáles son los residuos voluminosos que se llevan en domingo? 

Este tipo de desechos únicamente se recibe los domingos, debido a su tamaño o tratamiento especial:

  • Colchones.
  • Muebles.
  • Aparatos electrónicos.
  • Pilas.
  • Llantas.

Para facilitar la recolección y el reciclaje, sigue estas recomendaciones:

  • Separa los residuos por fracción (reciclables y voluminosos).
  • Entrégalos limpios y secos, siempre que sea posible.
  • Cartón y papel: secos, doblados y sin restos de comida.
  • No mezcles residuos reciclables con basura orgánica u otros desechos.
  • Envases y botellas deben ir vacíos; aplástalos para reducir su volumen.

 

Historias recomendadas: 

FBPT

Gobierno CDMXMedio Ambiente
Inicio Ciudad de México Recoleccion basura cdmx domingo 2026 que residuos se llevan ejemplos separacion