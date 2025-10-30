Video: Sin Temor a Dios, Sujetos Roban un San Judas Tadeo Gigante en Iztapalapa

Ni San Juditas se salva de la delincuencia en la Ciudad de México; aquí te mostramos el video del momento exacto en que, sin temor a Dios, unos sujetos se robaron una imagen gigante de San Judas Tadeo, en calles de la alcaldía Iztapalapa, en CDMX.

Video del momento en que se roban a San Judas Tadeo

Resulta que dos sujetos, a bordo d una motocicleta, se robaron un San Judas Tadeo, el patrono de los casos difíciles y desesperados, de una capillita ubicada en la calle 16 de Junio de 1668, en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX.

Los hechos ocurrieron la noche del 27 de octubre de 2027, horas antes del inicio de los festejos por el Día de San Judas Tadeo, que se celebra el 28 de octubre de cada año.

En el video se observa el momento exacto en que un sujeto se baja de la motocicleta, agarra la imagen gigante de San Judas Tadeo y de inmediato se vuelve a subir al vehículo.

Durante los segundos que duró el robo de San Judas Tadeo, el conductor de la motocicleta estuvo a la espera de su cómplice y luego de consumar el atraco, huyeron del lugar.

Video del Momento en que Delincuentes Roban un San Judas Tadeo en Iztapalapa

En redes sociales, usuarios solicitaron ayuda para recuperar la imagen robada de San Judas Tadeo.

Eli Serralde SOLICITA EL APOYO PARA RECUPERAR SU IMAGEN DE SAN JUDAS TADEO , FUE ROBADO HACE UNAS HORAS EN CALLE 15 DE JUNIO DE 1668 Publicado por Susheri Neria en Lunes, 27 de octubre de 2025

